Bakan Özhaseki: 1-2 ay içerisinde İstanbul'da kentsel dönüşümü netleştireceğiz

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Kabine sonrası açıklamalarda bulundu.

"İstanbul kentsel dönüşümü için özel bir hazırlık yaptık"

Bakan Özhaseki, İstanbul'da kentsel dönüşüm için hazırlıklara başladıklarını belirterek, 39 ilçenin toplantıya çağrıldığını söyledi:

"Bugün, pazartesi bakanlıkta büyükşehir dahil olmak üzere 39 ilçe çağrıldı, toplantı devam ediyor. Biz bu İstanbul kentsel dönüşümü için özel bir hazırlık yaptık. Onlardan da kentsel dönüşümü iyi uygulayan ilçeler var. Büyükşehir bilim adamları ile çalıştık diyor. Herkes bir şey söylüyor, doğrudur. Bugün hepsini davet edin, ne yapmak istediğimizi büyükşehir, 39 ilçeye bir de AFAD görevlilerini çağırın anlatın, nasıl bir çatı kuruluş ile bu işe gidileceğini söyleyin. Onların da fikirleri varsa, katkıda bulunmak istiyorlarsa çalışmalarını alın, bizim için kolaylık olacak bir şey varsa hepsini alın. Sonra da bir çalışma grubu oluşturun dedik. Bakan Yardımcımızla birlikte toplantı yapıyorlar."

"1-2 ay içerisinde İstanbul’da kentsel dönüşümü nasıl yapacağımızı netleştirmiş oluruz"

Özhaseki, çalışma grubuna CHP'yi de dahil etmek istediklerini vurgulayarak, 1-2 ay içerisinde yol haritasının netleşeceğini belirtti:

"Çalışma grubu içerisine AK Partide çok iyi dönüşüm yapanlar var, CHP’de yok ama olsun. İnsanları ‘davet edin’ dedim. Çalışma grubuna doldurun dedim. Bu çalışma 1-2 ay gider. 1-2 ay içerisinde İstanbul’da kentsel dönüşümü nasıl yapacağımızı netleştirmiş oluruz. Onları dinlemeden biz kendi düşündüğümüzü yaparsak daha sonra mırın kırınlar çıkıyor. İnşallah katkı sağlayabilirler, hepsini davet ettik. Fikirlerini alacağız yol haritasını belirleyeceğiz."

"Tahmin ediyorum 1 ay sonra yol haritası belli olur"

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da toplantıya davet edildiğini söyleyen Özhaseki, 1 ay sonra yol haritasının belli olacağının altını çizdi:

"Evet davet edildi, personellerini gönderdiler kentsel dönüşüm ekiplerini gönderdiler, yol haritası çıkınca başkanları davet edip anlatacağım. Çünkü onların bir siyaset dili var. Ben daha önce kendilerine birkaç kez söyledim; deprem üzerinden siyaset olmaz, deprem üzerinden herhangi bir şekilde siyasi çıkar elde edilmez. En azından siyaset üstü görerek devam edelim diye teklif ettiğim için başkanları çağırıp İstanbul dönüşümünü şöyle şöyle yapacağım diye anlatacağım. Tahmin ediyorum 1 ay sonra yol haritası belli olur. Şimdi Çalışma grupları çalışıyorlar Bakanlıkta. Dediğim gibi 39 ilçede var, İstanbul Büyükşehir de var, AFAD da var. İstanbul Valiliği de var, hepsiyle çalışmamızı birlikte yürüteceğiz.

Orada çatı kuruluş biziz. Burada yol haritası çıkarmaya uğraşacağız 3-4 hafta sürecek, ondan sonra netleşecek."