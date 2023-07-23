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Gündem
AA 23.07.2023 15:17

Adana'da HÜDA PAR'lı Sacit Pişgin'in cenazesi defnedildi

Adana'da HÜDA PAR İl Başkanlığı'ndaki bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden il sekreteri Sacit Pişgin'in cenazesi toprağa verildi.

Adana'da HÜDA PAR'lı Sacit Pişgin'in cenazesi defnedildi
[Fotograf: AA]

Seyhan ilçesindeki parti binasında dün il başkanı Salih Demir'in de yaralandığı bıçaklı saldırıda yaşamını yitiren Pişgin'in cenazesi, Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerin ardından Buruk Mezarlığı'na götürüldü.

Buradaki cenaze törenine katılan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik ile HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Pişgin'in ailesi ve yakınlarına başsağlığı diledi.

Törende konuşan Çelik, "Arkadaşlarımızla epey bir zaman çok yakın çalıştık. Samimiyet, ihlas, gayret ve memleket sevdalarına şahidiz. Hepinize Sayın Cumhurbaşkanı'mızın selamlarını iletiyorum. Cumhurbaşkanı'mız, burada bulunan herkese, sevenlerine, HÜDA PAR camiasına, bütün milletimize başsağlığı dileklerini ve taziyelerini iletmemi istediler" dedi.

Adana'da HÜDA PAR'lı Sacit Pişgin'in cenazesi defnedildi

"Sükunetimizi muhafaza edeceğiz"

Yapıcıoğlu da değerli bir kardeşlerini ebediyete uğurladıklarını söyleyerek, şunları söyledi:

"Adana, yiğit bir evladını, değerini yitirdi. İçimiz yanıyor ama bizim yas tutacak zamanımız yok çünkü gerçekten bu iyiliği bugün memlekete yayma konusunda yapılacak o kadar çok iş var ki her bir tarafa yetişmeye ve bu kardeşlerimizin de boşluğunu doldurmaya gayret edeceğiz inşallah. Sükunetimizi muhafaza edeceğiz. Bizleri gayrimeşru alanlara çekmeye çalışanlara inat iyiliği yaymaya, kardeşliği güçlendirmeye devam edeceğiz."

AK Parti Sözcüsü Çelik : Olay her yönüyle araştırılıyor
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Kılınan cenaze namazının ardından Pişgin'in naaşı mezarlıkta defnedildi.

Törene, Pişgin'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra Adana Valisi Süleyman Elban, partililer ve vatandaşlar da katıldı.

HÜDA PAR Adana İl Başkanlığı'nda dün bıçaklı saldırıya uğrayan il başkanı Salih Demir yaralanmış, il sekreteri Sacit Pişgin hayatını kaybetmiş, saldırıyı gerçekleştirdiği belirlenen A.S. ise gözaltına alınmıştı.

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