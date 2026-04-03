Adalet Bakanı Gürlek, Nevşehirli iş insanlarını kabul etti

Adalet Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Akın Gürlek, Bakanlıktaki kabulde yaptığı konuşmada, Nevşehir'de oluşturdukları istihdam için iş insanlarına teşekkür etti.

Nevşehir denince herkesin aklına öncelikle Kapadokya'nın geldiğini belirten Gürlek, "Nevşehir'in birçok zengin bölgesi var. Özellikle bims sektörü çok iyi, organize sanayi bölgemiz çok iyi. Bizim, el birliğiyle özellikle İstanbul'daki yatırımcı arkadaşları Nevşehir'e çekmemiz lazım, organize sanayimizi tanıtmamız lazım." ifadelerini kullandı.

Diğer bakanlıklarla işbirliği halinde hareket edeceklerini anlatan Gürlek, şunları kaydetti:

"Burası bizim bölgemiz. Sanayicinin yatırıma sevk edilmesi konusunda ne gerekiyorsa yardımcı olacağız. Bizler de sizin işlerinizi kolaylaştıracağız. Teşvik anlamında bölgeye teşvik getireceğiz, yatırımcı getireceğiz. Gerekirse organize sanayi bölgesinin artırılmasını sağlayacağız. Bize güzel proje getirin. 'Şunu yapalım, bunu yapalım' deyin. Bize tekliflerle, projelerle gelin. Bizim bölgemizin insanlarının gerçekten işe ihtiyacı var. Bölgemizin insanlarının tanıtılmaya ihtiyacı var. Bizler de elimizden geldiğince bu sürece katkı sunacağız. Sürekli istişare halinde olalım. Bir araya gelelim."

Bakan olmasının ardından ilk ziyaretini Nevşehir'e yaptığını hatırlatan Gürlek, "Sahayı bizzat yerinde gözlemledim. Sizler de o bölgede elinizden geldiğince iş imkanı sağlayarak insanlara yardımcı oluyorsunuz. Bu yatırımların bölgeye gelmesi konusunda üzerimize ne düşüyorsa yardımcı olacağız. Ankara'da her zaman bir açık kapınız var. Ben o bölgede doğdum, o bölgede yetiştim, o bölgenin suyunu içtim. Üzerimize ne düşüyorsa yapmaya hazırız." açıklamalarında bulundu.

Gürlek, Nevşehir'e farklı sanayi kollarından yatırımcı getirilip istihdam sağlanması, şehrin kalkınması ve gelişmesi için çalışmalarını sürdüreceğini ifade etti.