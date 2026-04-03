Çok Bulutlu 6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
TRT Haber 03.04.2026 00:07

Mart ayı enflasyonu bugün açıklanacak

Mart ayına ilişkin enflasyon rakamları bugün açıklanacak. Tüketici Fiyat Endeksi, şubat ayında bir önceki aya kıyasla yüzde 2,96 artarken, yıllık bazda yüzde 31,53 olarak gerçekleşmişti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından bugün, yılın üçüncü enflasyon verilerini oluşturacak olan mart ayı enflasyon rakamları açıklanacak.

TÜFE'deki değişim şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 2,96 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 7,95 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 31,53 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 33,39 artış olarak gerçekleşti.

Enflasyon beklenti anketi sonuçlandı

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından bugün açıklanacak mart ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 32 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ankete katılan ekonomistlerin martta aylık enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 2,40 oldu. Ekonomistlerin mart ayı için enflasyon beklentileri yüzde 2,04 ile yüzde 3 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin mart ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 2,40) şubatta yüzde 31,53 olan yıllık enflasyonun martta yüzde 31,46'ya ineceği tahmin ediliyor.

Öte yandan, ekonomistlerin 2026 sonu enflasyon beklentilerinin ortalaması mart ayı itibarıyla yüzde 25,91 oldu.

ETİKETLER
Enflasyon TÜİK
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
FOTO FOKUS
Burhanettin Duran: Türkiye, barış umutlarını taze tutmaya her daim devam edecek
Burhanettin Duran: Türkiye, barış umutlarını taze tutmaya her daim devam edecek
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ