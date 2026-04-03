Mart ayı enflasyonu bugün açıklanacak

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından bugün, yılın üçüncü enflasyon verilerini oluşturacak olan mart ayı enflasyon rakamları açıklanacak.

TÜFE'deki değişim şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 2,96 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 7,95 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 31,53 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 33,39 artış olarak gerçekleşti.

Enflasyon beklenti anketi sonuçlandı

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından bugün açıklanacak mart ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 32 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ankete katılan ekonomistlerin martta aylık enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 2,40 oldu. Ekonomistlerin mart ayı için enflasyon beklentileri yüzde 2,04 ile yüzde 3 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin mart ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 2,40) şubatta yüzde 31,53 olan yıllık enflasyonun martta yüzde 31,46'ya ineceği tahmin ediliyor.

Öte yandan, ekonomistlerin 2026 sonu enflasyon beklentilerinin ortalaması mart ayı itibarıyla yüzde 25,91 oldu.