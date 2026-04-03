Gündem
TRT Haber 03.04.2026 00:42

İmamoğlu Suç Örgütü davasında 'ara karar' açıklandı

Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü davasında ara karar açıklandı. 18 sanık hakkında yurt dışı çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiriyle tahliye kararı verildi. 89 sanığın tutukluluğunun devamına karar verildi.

Ekrem İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasının 1'inci duruşmasının 15'inci oturumuna, sanık avukatlarının beyanlarıyla devam edildi.

Ardından mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk durumlarına ilişkin 'ara kararını' açıkladı.
18 sanık hakkında yurt dışı çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiriyle tahliye kararı verildi.

Tahliye edilen isimler arasında, Sırrı Küçük, Fatih Yağcı, Ali Üner, Evren Şiroğlu, Altan Ertürk, Ebubekir Akın, Hüseyin Yurttaş, Kadir Öztürk, Mustafa Bostancı, Sabri Caner Kırca, Baran Görül, Mahir Gün, Kadriye Kasapoğlu, Davut Bildik, Esra Huri Bulduk, Şehide Zehra Keleş Yüksel, Başak Tarlı, Nazan Başelli yer aldı.

Savcılık 13'üncü oturumda 7 sanık için tahliye, 100 sanık içinse tutukluluğun devamı talebinde bulunmuştu.

107'si tutuklu 407 sanığın yer aldığı davada, Ekrem İmamoğlu 'elebaşı' olarak yargılanıyor. Sanıkların, 143 eylemde kamuyu 160 milyar TL ve 24 milyon dolar zarara uğrattığı iddia ediliyor.  

Ekrem İmamoğlu Son Dakika Suç Örgütü
Mart ayı enflasyonu bugün açıklanacak
SON HABERLER
05:45
ABD-İsrail'in Tahran'a saldırılarında 13 kişi hayatını kaybetti
04:29
Göçmen teknesi alabora oldu: 70'ten fazla kişi kayıp
04:19
İran'ın misillemesinin ardından İsrail'de art arda sirenler çaldı
03:38
İran'da sivil bir bina füzeyle vuruldu
03:33
Bursa'da seyir halindeki araca yorgun mermi isabet etti
01:21
Eskişehir'de iki otomobil çarpıştı: 4 ölü, 2 kişi yaralı
Seyhan Nehri'nde renkli su korteji
Burhanettin Duran: Türkiye, barış umutlarını taze tutmaya her daim devam edecek
