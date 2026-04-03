Milli Eğitim Bakanı Tekin lise öğrencilerine ders anlattı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Adnan Menderes Müzesi'ni ziyaretinde öğrencilere "Demokrasi ve İnsan" konulu ders verdi.

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden mezun olduğunu, yüksek lisansında da Türk demokrasi tarihi üzerine tez çalışması yaptığını belirten Tekin, öğrencilerle Türkiye'nin demokrasi tarihine ilişkin bilgi paylaştı.

Bakan Tekin, demokrasilerde yasama, yürütme ve yargı olmak üzere üç temel erkin bulunduğunu, yasama faaliyetinin Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından yürütüldüğünü dile getirerek, demokrasinin en temel unsurunun özgür ve demokratik seçimler olduğunu vurguladı.

Osmanlı döneminde demokrasi tartışmalarının 1860'lı yıllarda başladığını anlatan Tekin, 1876'da Kanun-ı Esasi ve 1877'de toplanan ilk Osmanlı Parlamentosunun kapsayıcı anlayışla oluşturulduğunu belirtti.

Türkiye'de demokrasi sürecinin Kurtuluş Savaşı'nı yürütmek üzere 23 Nisan 1920'de yeniden şekillendiğini söyleyen Tekin, nisan ayının milli egemenlik ve demokrasi açısından önemine dikkati çekti.

Nisanın önemli bir ay olduğunu ifade eden Tekin, şunları kaydetti:

"Türkiye'de milli iradenin, demokrasinin, hukuk devletinin işleyişi açısından çok kritik bir tarih çünkü içinde 23 Nisan var. 23 Nisan'ı biz, milli egemenliğin, Türkiye'de demokrasinin, yeniden konsolide edildiği bir tarih olarak kabul ediyoruz."

"Maarifin Kalbinde Çocuk" temalı etkinlikler düzenlenecek

Tekin, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında bu ay boyunca okul öncesi, ilkokul ve ortaokul öğrencilerine yönelik "Maarifin Kalbinde Çocuk" temalı etkinliklerin düzenleneceğini söyledi.

Çok partili hayata geçiş sürecine de değinen Tekin, ​​​​​​​Adnan Menderes ile Celal Bayar'ın Cumhuriyet Halk Partisinden ayrılarak Demokrat Partiyi kurduklarını anlattı.

1946 seçimlerinin "açık oy, gizli sayım" yöntemiyle yapıldığını dile getiren Tekin, 1950 seçimlerinde ise "gizli oy, açık sayım" ilkesinin benimsendiğini ve Demokrat Partinin iktidara geldiğini söyledi.

27 Mayıs 1960 darbesinin milli iradeye karşı gerçekleştirildiğini ifade eden Tekin, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Bizim sizlerden istediğimiz şey, bayrağımızın altında yaşamaktan dolayı mutlu olan herkesin iradesine hep beraber sahip çıkacağız. Hepimiz birlik olacağız. Hangi siyasi partiye oy verirse versin, hangi siyasi düşünceye mensup olursa olsun, nihayetinde bu ülkenin geleceği ile ilgili, bu ülkenin birliği, beraberliği ve daha güçlü olması ile ilgili hayalleri varsa biz, hep beraber onu destekleyeceğiz."

Tekin'e Aydın Valisi Yakup Canbolat ve AK Parti İl Başkanı Mehmet Erdem eşlik etti.

Programda Aydın Sosyal Bilimler Lisesi, Aydın Lisesi, Aydın Fen Lisesi ile Adnan Menderes Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri yer aldı, Yüksel Yalova Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri müzik dinletisi sundu.

Okulun öğretmenlerinden Emine Fida Rüzgar, Bakan Tekin'e ders anlattığı esnada çizdiği resmi hediye etti.