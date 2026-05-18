TRT Haber 18.05.2026 07:57

Bahçeli: Terörsüz Türkiye'de önemli eşik aşıldı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Terörsüz Türkiye'de önemli eşiğin aşıldığını belirterek, "Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu önemli işlev görmüştür" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Terörsüz Türkiye hedefinde yeni yol haritasıyla ilgili değerlendirmede bulundu.

 

Türkgün gazetesine önemli açıklamalarda bulunan Bahçeli, "Terörsüz Türkiye" hedefinin doğru zamanda atılan doğru adımlarla gerçeğe dönüşmekte olduğunu belirtti. Bahçeli, bu süreci mümkün kılacak siyasi, hukuki ve sosyal şartların Türkiye'de mevcut olduğunu vurguladı.

Bahçeli, sürecin parlamento ayağına da dikkat çekti. Ankara'da yürütülen çalışmalara işaret ederek, Türkiye Büyük Millet Meclisi bünyesindeki ‘Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun bu süreçte önemli bir işlev gördüğünü söyledi.

MHP lideri daha demokratik, daha güçlü ve daha müreffeh bir Türkiye'nin herkesin ortak arzusu olduğunu ifade etti. Süreci Türk ve Türkiye yüzyılı hedefinin stratejik kapısı olarak nitelendirdi. Bahçeli açıklamalarında, Türkiye’nin önemli bir eşiği aşarak terör belasından tamamen kurtulmak için titizlikle ve kararlılıkla faaliyet yürüttüğünün altını çizdi.

 

Devlet Bahçeli Terörsüz Türkiye MHP
İBB'nin ihale soruşturmasında 12 şüpheli adliyede
