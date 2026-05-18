Gündem
TRT Haber 18.05.2026 06:20

Kabinede kritik başlıklar: Orta Doğu, ekonomi, güvenlik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni haftanın ilk gününde kabine toplantısına başkanlık edecek. Toplantının ana gündeminde İsrail'in bölgedeki gerilim ve çatışmayı yayma girişimleri ve buna karşı atılacak adımlar olacak. Orta Doğu'daki tüm gelişmeler ve ekonomiye yansımaları Kabine toplantısında ele alınacak.

Kabine, yeni haftanın ilk gününde yine yoğun bir gündemle toplanacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında yapılacak toplantının ana gündemi Orta Doğu'da giderek yükselen gerilim olacak.

Bölgede yaşanan krizlerin daha da büyümemesi için Ankara'nın önceliği kalıcı barış sağlanması. Kabine toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin yürüttüğü barış diplomasisi üzerinde durulacak.

Tahran-Washington hattındaki belirsizlik, Hürmüz Boğazı üzerindeki gerilimi de arttırıyor. Kabine toplantısında, enerji arz güvenliği ve petrol fiyatlarındaki dalgalanma değerlendirilecek. Körfez’deki gelişmelerin ekonomiye etkisi de ele alınacak.

"Terörsüz Türkiye" gündemi de masada olacak

Kabine'nin bir diğer önemli başlığı Terörsüz Türkiye hedefi olacak. İstihbarat ve güvenlik birimlerinin yakından takip ettiği silah bırakma sürecinde gelinen aşama değerlendirilecek. Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nda kabul edilen rapor ışığında atılacak yasal adımlar konuşulacak. 

