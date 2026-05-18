İstanbul'da iki araç kafa kafaya çarpıştı: 9 kişi yaralandı

Yıldız Mahallesi Çırağan Caddesi'nde seyir halinde olan iki araç kafa kafaya çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ve sağlık ekipleri araçlarda sıkışan 4 kişiyi çıkardı.

[Fotoğraf: İHA]

Kazada yaralanan 9 kişi olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı.

Öte yandan kaza sebebiyle cadde bir süre her iki yönden trafiğe kapatıldı.

Otomobillerin çekici yardımıyla kaldırılması ve temizlik çalışmalarının ardından yol yeniden trafiğe açıldı.