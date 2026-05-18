Sıcaklık düşüyor, hafta boyunca yağış etkili olacak

Yeni haftayla birlikte yurtta yağışlı hava etkisini artırıyor. Sıcaklık, mevsim normallerinin altına düşecek. Sağanak, birçok bölgede hafta sonuna kadar aralıklarla sürecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 10 il için sarı kodlu uyarı yayımladı. Amasya, Çorum, Giresun, Gümüşhane, Ordu, Rize, Samsun, Tokat, Trabzon ve Bayburt'ta kuvvetli sağanak bekleniyor.

Çarşamba gününden itibaren gök gürültülü yağış, yurdun büyük bölümünde etkisini gösterecek.

Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak. Marmara'nın kuzey ve doğusu, Kuzey Ege, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun doğusunda sağanak ve gök gürültülü sağanak görülecek. Marmara'nın doğusu, Batı ve Orta Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi ve Kütahya çevrelerinde yağışın yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Peki üç büyük kentte hava nasıl olacak? Ankara sağanak yağışlı, sıcaklık 19 derece. İstanbul'da da yağış etkili olacak, termometreler 20 dereceyi gösterecek. İzmir'de hava 26 derece, çarşamba günü sağanak geçişleri bekleniyor.