Çok Bulutlu 13.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 18.05.2026 10:04

Yılın ilk çeyreğinde işsizlik azaldı

Ocak-Mart döneminde işsizlik oranı 0,1 puan azalarak yüzde 8,2 oldu.

Yılın ilk çeyreğinde işsizlik azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ocak-mart dönemine ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde mevsim etkisinden arındırılmış işsiz sayısı bu yılın ocak-mart döneminde bir önceki çeyreğe göre 52 bin kişi azalarak 2 milyon 894 bin kişi olarak tespit edildi.

Mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı ise 0,1 puanlık azalışla yüzde 8,2 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 6,8, kadınlarda ise yüzde 11,1 olarak hesaplandı.

İşsizlik oranı, 2025 yılının ilk çeyreğinde de yüzde 8,2 seviyesinde gerçekleşmişti. Bu yıl ilk çeyrekte yıllık bazda değişiklik gözlenmedi.

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta, mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı bu yılın ilk çeyreğinde, bir önceki çeyreğe göre değişim göstermeyerek yüzde 15,2 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı erkeklerde yüzde 12,6, kadınlarda ise yüzde 20,4 olarak tahmin edildi.

ETİKETLER
İşsizlik TÜİK
Sıradaki Haber
Nisanda 620 firmaya dahilde işleme izin belgesi verildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:20
16 il merkezli "siber" operasyon: 140 şüpheli yakalandı
11:11
Türkiye'de online alışveriş 5 yılda 12 kat büyüdü
11:05
Mayısta 4 metreyi bulan karla zorlu mücadele
10:58
İnsan vücudu iki yaşta aniden yaşlanıyor
10:51
Ankara merkezli dolandırıcılık soruşturması: 118 gözaltı kararı
11:05
İsrail televizyonu: Netanyahu, Gazze'ye yardım götüren Sumud Filosu'nu ele geçirmek için orduya yetki verecek
İsrail saldırılarında bir bacağını kaybeden demirci, her şeye rağmen mesleğini sürdürüyor
İsrail saldırılarında bir bacağını kaybeden demirci, her şeye rağmen mesleğini sürdürüyor
FOTO FOKUS
Soykırımcı İsrail, Gazze'de yemek dağıtım noktasına saldırdı: 3 kişi hayatını kaybetti
Soykırımcı İsrail, Gazze'de yemek dağıtım noktasına saldırdı: 3 kişi hayatını kaybetti
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ