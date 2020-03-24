Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, büyüklerin hayır duasının alınmasının herkese nasip olması temennisinde bulunurken, "Virüsler gelir geçer, insan olan için geride saygı kalır, sevgi yayılır" ifadesini kullandı.

Allah hepimize büyüklerimizden hayır dua almayı nasip etsin, onların bilgelik dolu ellerini üstümüzden eksik etmesin. Virüsler gelir geçer; insan olan için geride saygı kalır, sevgi yayılır. — Abdulhamit Gül (@abdulhamitgul) March 24, 2020

Gül, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Allah hepimize büyüklerimizden hayır dua almayı nasip etsin, onların bilgelik dolu ellerini üstümüzden eksik etmesin. Virüsler gelir geçer; insan olan için geride saygı kalır, sevgi yayılır" açıklamasında bulundu.