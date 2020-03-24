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Adalet Bakanı Gül'den yaşlılara saygı mesajı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Adalet Bakanı Gül, "Virüsler gelir geçer; insan olan için geride saygı kalır, sevgi yayılır" dedi.
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, büyüklerin hayır duasının alınmasının herkese nasip olması temennisinde bulunurken, "Virüsler gelir geçer, insan olan için geride saygı kalır, sevgi yayılır" ifadesini kullandı.
Allah hepimize büyüklerimizden hayır dua almayı nasip etsin, onların bilgelik dolu ellerini üstümüzden eksik etmesin. Virüsler gelir geçer; insan olan için geride saygı kalır, sevgi yayılır.— Abdulhamit Gül (@abdulhamitgul) March 24, 2020
Gül, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Allah hepimize büyüklerimizden hayır dua almayı nasip etsin, onların bilgelik dolu ellerini üstümüzden eksik etmesin. Virüsler gelir geçer; insan olan için geride saygı kalır, sevgi yayılır" açıklamasında bulundu.
Etiketler: kovid-19 koronavirüs adalet bakanı abdulhamit gülSon Güncelleme: 24 Mart 2020 Salı 18:23
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