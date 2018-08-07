ABD'ye gidecek heyet belli oldu

ABD Hazine Bakanlığı'nın yaptırım kararı sonrası Türkiye ile ABD arasında diplomatik görüşmeler sürerken, diplomatik kaynaklardan 2 gün içinde ABD'ye bir heyet gideceği bilgisi paylaşıldı.

ABD'ye gidecek heyette Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Adalet ve Dışişleri Bakanlığı'ndan 3'er kişi olacak.

Öte yandan ABD'ye gidecek heyete Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal'ın başkanlık edeceği açıklandı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Singapur'da yapılan 51. Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında ABD’li mevkidaşıyla yüz yüze bir görüşme yapmıştı.

Bakan Çavuşoğlu, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, "Sorunların çözülmesi için bundan sonraki süreçte de yakın iş birliği, diyalog içinde yakın çalışma konusunda mutabık kaldıklarını" ifade etmişti.

Pompeo ise FETÖ ve PKK adına suç işlediği gerekçesiyle ev hapsinde tutulan ABD uyruklu din adamı Andrew Craig Brunson meselesinde yaşanan gerginliğe rağmen ABD ve Türkiye'nin değerli ortaklar olduğunu dile getirmiş, zorluklara rağmen yakın ve birlikte iyi çalışabilen ABD ve Türkiye'nin, NATO ittifakı çatısında ve diğer mevzularda bir arada çalışmayı sürdüreceğini kaydetmişti.

Kaynak: TRT Haber, AA