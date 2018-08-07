FETÖ'nün darbe girişimiyle ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı

Darbe girişiminin ardından açılan ve Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmesine devam edilen 52 sanıklı Zırhlı Birlikler darbe dava dosyasına eklenen görüntüler ortaya çıktı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianamede, sanıklar arasında bulunan sözde yurtta sulh konseyi üyesi eski tuğgeneral Ahmet Bican Kırker'in 15 Temmuz akşamı tümene geldiği, emekli tümen komutanı Erdoğan Akyol'un Akıncı Üssü'ne tahliyesini sağladığı ve beraberindeki askerlerle darbe girişimine yönelik faaliyetlerde bulunduğu anlatıldı.

Kırker'in 23.21'de, beraberindeki 4 silahlı darbeci ile karargaha gelişinin yansıdığı kamera kayıtlarında, darbe davalarında yargılanan sanıkların çoğunluğunun darbe girişiminden haberi olmadığı savunmasının aksine silahlı askerlerden birinin cep telefonu ile görüşme yapması dikkati çekiyor.

Nizamiyedeki güvenlik kamera kayıtlarının incelenmesinde, olay günü Zırhlı Birlikler'den çıkış yapan ve AK Parti Genel Merkezi ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne gittikten sonra vatandaşların tepkisi üzerine kışlaya geri dönmek zorunda kalan 2 tankın girişi kameralara yansıyor.

İlk tankın saat 01.30'da, ikinci tankın da 01.32'de içeri girdiği görüntülerde, sivil vatandaş Nejmettin Utuş tankın üzerinde yaralı halde görülüyor.

Saat 01.36'da tankın üzerinden yere indirilen 15 Temmuz gazisi Utuş, ambulansa alınarak tedavisi için bölgeden götürülüyor.

Zırhlı Birlikler nizamiyesinin dışını gösteren güvenlik kameralarına yansıyan kayıtlarda ise saat 01.44'te Ankara'daki belediyelere ait iş makinası ve kamyonların, darbecilerin kontrolündeki tankların çıkışını engellemek için Zırhlı Birlikler önüne gelerek kışla önünü kapatmaya çalıştığı görülüyor.

Görüntülerde, nizamiye önünde ve kışla karşısından geçen yolda toplanan vatandaşların ellerindeki Türk bayraklarıyla darbe girişimini protesto ettikleri anlaşılıyor.

Kaynak AA