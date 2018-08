AK Parti Sözcüsü Ünal: MKYK'da genç ve kadınların sayısı artacak

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, TRT Haber'de Koordinatör Yardımcısı Aysun Torun'un gündeme dair sorularını cevapladı.

"Reformlar SETA ile birlikte kitaplaştırıldı"

AK Parti'nin kuruluşunun 17. yılı dolayısıyla 14 Ağustos’ta bir sempozyum yapılacağını ifade eden Mahir Ünal, SETA birlikte hazırlanan ve AK Parti'nin gerçekleştirdiği reformları anlatan 4 kitap bu sempozyumda tanıtılacağını söyledi.

"14 Ağustos'ta sempozyum düzenlenecek"

Ünal, Ankara'daki sempozyuma yurt içi ve dışından çok sayıda isim katılacağını ifade etti.

“AK Parti'nin gerçekleştirdiği reformlar SETA ile birlikte yapılan çalışmalar sonucu kitaplaştırıldı. 14 Ağustos'ta kuruluştan bugüne AK Parti kitabı, 4 ayrı kitap olarak çıkacak. Kuruluştan bugüne kadar AK Parti’nin bu 4 alanda yaptığı çalışmalar, dış politika, ekonomi, siyaset ve toplum çalışmaları anlatılacak. Ankara'da bu 4 kitabın tanıtımı da gerçekleştirecek. Gün içerisinde 4 ayrı panel olacak. Hem yurt içinde yurt dışından konuşmacıların katıldığı bir sempozyum gerçekleştireceğiz. Sempozyum 14 Ağustos'ta Ankara'da ATO Kongre Merkezi'nde yapılacak. Sempozyumda AK Parti'nin yönetim anlayışı ile Türkiye siyasetinin son 16 yılı ele alınacak."

"Kongre sonrası parti yönetiminin yarısı yenilenecek"

Mahir Ünal, 18 Ağustos'ta yapılacak AK Parti kongresi sonrası parti yönetiminde değişikliklerin yaşanacağını söyledi.

"Yeni bir sistem devrede, yeni sistemi eski alışkanlıklarımıza sürdürürsek bu yeni sisteme haksızlık olur. Şimdi biz her kongrede genel, yerel seçimde yarı yarıya bir değişim gerçekleştireceğiz. Yeni sistemle birlikte parti yönetimi de tüzüğümüz de değişiklik yapılacak. Başkanvekilliği kaldırılmayacak. Şimdi biz her kongrede, her genel, yerel seçimde yarıya yarıya bir yenilenme gerçekleştiririz. Bu artık AK Parti’nin bir geleneği haline geldi. Görev ve sorumluluklardaki değişiklikler, yeni arkadaşların görev ve sorumluluk alması, görevi bırakan arkadaşların yeni alanlarda görev ve sorumluluk alması. Merkez Karar Yönetim Kurulu’nda (MKYK) bir değişiklik olacak, yenilenecek. Bizim kadın ve gençler konusunda özel bir hassasiyetimiz var. Aynı şekilde MKYK’da da yeni gençlerimiz gelecek, yeni kadınlarımız gelecek. Sayıları artacak. "

CHP'de kurultay tartışmaları

Ünal, CHP'nin kendisini yenilemeden krizlerden kurtulamayacağını söyledi.

"CHP’nin içine düştüğü durum, bugün CHP’ye oy veren vatandaşlarımızı da çok derinden yaralıyor, rahatsız ediyor. Çünkü eski siyasi anlayışla bugüne dair bir bakış açıcısı ortaya koyuyorlar. CHP kendini yenileyecek, kendisini değiştirecek, dönüştürecek, kendisini zihinsel olarak değiştirecek, yeni sisteme ve değişime uyum sağlayacak, bir bakış açısına sahip olmak yerine eski ezberleriyle, bugünü anlamaya çalıştığı sürece kendi krizlerinden kurtulmayacak.

Siz demokrasi diyeceksiniz, demokrasi adına İyi Parti’ye 15 milletvekili göndereceksiniz. Cumhurbaşkanları adaylarına imza desteği vereceksiniz, HDP’yi barajı geçsin diye seçmen desteği vereceksiniz, bunların hepsini demokrasi adına yapıyorsanız o zaman buyurun cumhurbaşkanı adayınıza da kurultay için 3-5 delege desteği verin. Bunu yapmıyorsanız samimi olmadığınız ve gerçekten bunları bir parti demokrasisi yaşatmadığınız ortaya çıkıyor. Siz ikiyüzlü bir siyaset yapıyorsanız.

Siz birilerine koltuk sevdalısı derken 9 seçim kaybetmenize rağmen, ısrarla koltuğunuzu koruyorsanız, siz, biz yüzde 52 oy aldığımızda diğer yüzde 482i temsil ediyormuş gibi yüzde 52’nin meşruiyetini tartışmaya açıyorsanız. Ondan sonra da kalkıp sizin yüzde 48’inizin kurultay talebini göremezden gelmeniz antidemokratiktir. Delegenin yüzde 48'i kurulay istiyorsa yapılmalıdır.

Bir partini yüzde 48’i eğer kurultay talep ediyorsa ve 9 kere siz yenilgiye uğramışsanız ve sizin diliniz, söyleminiz, Türk siyasetini zehirliyorsa ve siyaset adına söyleminiz sürekli illegaliteye davet niteliğindeyse bu ülkede 15 Temmuz işgal girişimini gerçekleştiren terör örgütünün uluslararası alanda kullandığı dili ve söylemi, siyasi söylem haline getirmişseniz bunların bir otokritik yapılması gerekir."

"Gerekli tedbirler alınıyor, vatandaşlarımız rahat olsun"

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, dolarda yaşanan harektliliğe karşı gerekli tedbirlerin alındığını söyledi.

"Bugün dünyaya baktığımız özellikle son beş yıldan beri dünyada hiçbir yer güvenli değil, hiç kimse kendini güvende hissetmiyor. Dünya çok ciddi bir değişim trendine girdi. Tıpkı bundan 10 yıl önce olduğu gibi 100 yıl sonra iletişimin, haberleşmenin, internetin, dijital dönüşümün bir sürü faktörün oluşturduğu yeni bir toplum biçimi ortaya çıkıyor. Bu krizi sanki sadece Türkiye yaşıyormuş gibi ya da sorun sadece Türkiye’deymiş gibi bir algı oluşturuluyor. Şuan dünya küresel ölçekte bir sorun yaşıyor. Bu sorudan bizde zaman zaman etkileniyoruz.

Türkiye’nin çok güçlü bir liderliği, güçlü bir siyasi konsolidasyonu, Türkiye’nin çok güçlü bir dış politikası ve Türkiye’nin geleceğe dönük güçlü hayalleri, planları, savunma sanayiinden tutunda diğer tüm alanlara kadar Türkiye’nin çok güçlü bir ekonomisi var. Döviz üzerinden Türkiye ekonomisine dönük bir algı oluşturulmak isteniyor. Türkiye ekonomisi son derece sağlamdır. Finans sektörü, bankacılık sektörü son derece sağlam ve güçlüdür. Türkiye ekonomisine dönük algı oluşturulmak isteniyor. Türkiye bu sorunları aşacak güçte, gerekli tedbirler alınıyor. Vatandaşlarımız rahat olsun. Hükümetimiz sorunları çözüyor."

İyi Parti'deki istifalar

İyi Parti'de yaşanan istifları değerlendiren AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, "Daha yeni kurulmuş parti ilk kampında genel başkanı resti çekiyor. Bir siyasi parti ilk girdiği seçimde seçimi kazanamıyorsa, bir siyasi parti kendi iç krizlerini yönetemiyorsa, iç disiplinin, ortak aklını, ortak kararlarını birlikte hareket etme iradesini, azmini gösteremiyorsa, bu partinin ülke yönetme iddiası olamaz." dedi.

İdam tartışmaları

İdam beklentilerine karşı değerlendirmede bulunan Ünal, "Bu konuda TBMM’de bir mutabakat olması lazım. AK Parti siyaseti hamasi bir siyaset değil, rasyonel bir siyasettir. Eğer TBMM’de bir mutabakat çıkar ve ortaya bir irade koyarsa, AK Parti’de üzerine düşeni yapar." ifadelerini kullandı.

