Özgür Suriye Ordusu'na bin 200 yeni asker

Türkiye'nin desteğiyle düzenli orduya geçiş sürecindeki Özgür Suriye Ordusu'na (ÖSO) yeni askerler katılmaya devam ediyor. El Bab'da düzenlenen törende, orduya katılan bin 200 yeni asker performanslarıyla göz doldurdu.

ÖSO düzenli ordu olma yolunda önemli bir aşamayı daha geçti. El Bab’da 4 aylık dayanıklılık, silah kullanma ve yakın dövüş eğitimlerini tamamlayan bin 200 asker orduya katıldı. Böylece, ÖSO'nun askeri mevcudu 51 bini geçti.

Yeni askerler orduya El bab'da düzenlenen törenle katıldı. Askerlerin törende sergilediği performans göz doldurdu.

Özel kuvvetlere dahil olacak askerler kule oluşturup ÖSO bayrağı açtı.

ÖSO Tümen Komutanı Seyf Ebu Bekir, "Daha disiplinli bir ordu olarak Suriyelilerin hakkını müdafaa etmeye çalışacağız. Tabi ki Türkiye’nin bize bu konuda büyük yardımı oldu. Türkiye Cumhuriyetine çok teşekkür ederiz. Bu askerler bölgeyi terörden arındırmak için hiçbir zaaf göstermeden mücadele edecektir. Onlar her türlü şartlara göre eğitildi." dedi.

Bekir, YPG/PKK terör örgütü ve Suriye rejiminin İdlib'e olası bir hamlesine karşı hazır olduklarını söyledi.

Kaynak: TRT Haber