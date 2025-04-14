9 ilde FETÖ operasyonunda 20 şüpheli yakalandı

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Milletimizin birlik ve beraberliğine, devletimizin bütünlüğüne, vatandaşlarımızın huzuruna ve refahına kastedenlere karşı mücadelemize aralıksız devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Konya merkezli İstanbul, Kocaeli, Hatay, Gaziantep, Kayseri, Kahramanmaraş, Ankara ve Manisa'daki operasyonlarda aralarında kamu personelinin de bulunduğu 20 şüphelinin yakalandığını belirten Bakan Yerlikaya, şüphelilerin FETÖ'nün "Askeri Gizli Yapılanması" içerisinde faaliyet gösterdiklerinin belirlendiğini aktardı.

Yerlikaya, Valileri, operasyonları koordine eden cumhuriyet başsavcılıklarını ve operasyonları gerçekleştiren Konya İl Emniyet Müdürlüğü ile polisleri tebrik etti.