9 ilde FETÖ operasyonunda 20 şüpheli yakalandı

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Milletimizin birlik ve beraberliğine, devletimizin bütünlüğüne, vatandaşlarımızın huzuruna ve refahına kastedenlere karşı mücadelemize aralıksız devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.
Konya merkezli İstanbul, Kocaeli, Hatay, Gaziantep, Kayseri, Kahramanmaraş, Ankara ve Manisa'daki operasyonlarda aralarında kamu personelinin de bulunduğu 20 şüphelinin yakalandığını belirten Bakan Yerlikaya, şüphelilerin FETÖ'nün "Askeri Gizli Yapılanması" içerisinde faaliyet gösterdiklerinin belirlendiğini aktardı.
Yerlikaya, Valileri, operasyonları koordine eden cumhuriyet başsavcılıklarını ve operasyonları gerçekleştiren Konya İl Emniyet Müdürlüğü ile polisleri tebrik etti.
️"FETÖ'ye yönelik düzenlediğimiz operasyonlarda 20 şüpheli yakalandı!"— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) April 14, 2025
Konya merkezli 9 ilde FETÖ'ye yönelik bugün düzenlediğimiz operasyonlarda; aralarında Kamu Personelinin de bulunduğu 20 şüpheli yakalandı❗️
Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire… pic.twitter.com/u2ozRmW1bZ