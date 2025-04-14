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Gündem
AA 14.04.2025 16:03

21 Mart "Nevruz Günü Tatili" olacak

AK Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram, 21 Mart'ın, "Nevruz Günü Tatili" ilan edilmesi için kanun teklifi verdi.

21 Mart "Nevruz Günü Tatili" olacak
[Fotograf: AA]

AK Parti İstanbul Milletvekili Bayram, Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni Meclis Başkanlığına sunduğunu ifade ederek, Kanuna, "21 Mart Nevruz Günü Tatili" ibaresinin ekleneceğini belirtti.

Bayram, açıklamasında şunları kaydetti;

"Bütün dünyada, Türk devletlerinde, ülkemizde, birçok halklar ve milletler tarafından kutlanan Nevruz Bayramı'nın da bir günüdür. Nevruz demek yeni bir gün demektir. Nevruz demek yeniden doğuş demektir. Nevruz demek birlik, beraberlik, kardeşlik demektir. Nevruz demek Ergenekon Destanı demektir. Bu bağlantıda, ben de hem İstanbul Milletvekili olarak hem Birleşmiş Milletler Barış Elçisi olarak hem Avrupa Ekonomik Senatörü olarak, bugünün resmi bayram tatili ilan edilmesi noktasında kanun teklifi verdim."

"Bütün milletvekillerimizden destek bekliyorum"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu yılki Nevruz kutlamalarında, bu konuya değindiğini belirten Bayram, "Hem insanlarımızın beklentisi hem barış ikliminin ülkemize ve dünyaya hakim olması açısından, bu günün resmi tatil, bayram günü ilan edilmesi hepimizin temennisidir. Ben bütün partilerimizden de destek bekliyorum.

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