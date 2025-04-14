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Gündem
AA 14.04.2025 15:46

"Sağ şerit boşken orta şeridi kullananlara ceza gelecek" iddiasına yalanlama

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "Sağ şerit boşken orta şeridi kullananlara ceza gelecek" iddiasının doğru olmadığını duyurdu.

"Sağ şerit boşken orta şeridi kullananlara ceza gelecek" iddiasına yalanlama

DMM'nin sosyal medya hesabından bazı basın yayın organlarında yer alan, "Artık sağ şerit boşken orta şeridi kullananlara ceza gelecek" iddiasına ilişkin açıklama yapıldı.

Söz konusu iddianın doğru olmadığı belirtilen açıklamada, "Bahse konu haberlerde yer alan, yeni bir denetim sistemi aracılığıyla trafikte orta şeridi gereksiz yere kullanan özel araç sürücülerine cezai işlem uygulanacağı iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünün bu konuda herhangi bir çalışması bulunmadığı duyuruldu.

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Dezenformasyonla Mücadele Merkezi İletişim Başkanlığı
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