İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması: İmamoğlu'nun tutukluluğuna itiraz reddedildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu ve 99 zanlı hakkında, "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında tutuklanan İmamoğlu'nun da aralarında olduğu bazı şüphelilerin avukatları, Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesine tutukluluğa itiraz dilekçesi vererek, tahliye talebinde bulundu.

Talebi inceleyen mahkeme, avukatların itirazını reddetti.