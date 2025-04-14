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Gündem
AA 14.04.2025 14:58

6 milletvekiline ait dokunulmazlık dosyaları komisyona sevk edildi

TBMM Başkanlığına, 6 milletvekili hakkında 6 dokunulmazlık dosyası sunuldu.

6 milletvekiline ait dokunulmazlık dosyaları komisyona sevk edildi

Meclis Başkanlığınca, Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkereleri, Anayasa ve Adalet Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona havale edildi.

Dosyaları Karma Komisyon'a sevk edilen milletvekilleri şöyle:

"DEM Parti Siirt Milletvekili Sabahat Erdoğan Sarıtaş, DEM Parti Eş Genel Başkanı ve Adana Milletvekili Tulay Hatımoğulları Oruç, DEM Parti Mardin Milletvekili Salihe Aydeniz, CHP İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, Bağımsız Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır ve DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu"

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