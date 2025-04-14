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TRT Haber 14.04.2025 12:36

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten, CHP Genel Başkanı Özel'e tepki

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Özgür Özel siyasi tarih bilmiyor, siyasi tarif yeteneğinden yoksun ve siyasi kavramlardan haberdar değil" ifadelerini kullandı.

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten, CHP Genel Başkanı Özel'e tepki
[Fotograf: AA]

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dönük çirkin sözlerine verilecek cevaplarının, Avrupa'daki aşırı sağcılara, Türkiye içindeki cuntacı ve mandacılara verdikleri cevapların aynısı olduğu değerlendirmesinde bulundu.

CHP Genel Başkanı Özel'in siyasi tarih bilmediğini, siyasi tarif yeteneğinden yoksun ve siyasi kavramlardan haberdar olmadığını belirten Çelik, "Özgür Özel’in siyasi söyleminin Avrupa’daki aşırı sağcılarla bire bir benzerlik göstermesi vahimdir. Özgür Özel’in Cumhurbaşkanımıza dönük kullandığı ifadeler, Türkiye ve İslam düşmanı Avrupalı aşırı sağcı siyasetçilerin düşmanca sözlerinin aynısıdır." ifadelerini kullandı.

Çelik, şöyle devam etti;

Özgür Özel’in geldiği nokta siyaset alanını değil, siyaset karşıtlığını ifade etmektedir. Siyasete emek vermiş ve siyasi hayatımızda iz bırakmış birçok CHP Genel Başkanı oldu. Katılmadığımız çokça fikirleri olsa da bu genel başkanların çeşitli siyasi meselelerde nitelikli yaklaşımlarına şahit olduk. Özgür Özel’in geldiği nokta ise tamamen “niteliksiz siyaset”in markası oldu. 

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Ömer Çelik AK Parti Özgür Özel
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