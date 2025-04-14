Cumhurbaşkanı Erdoğan, Antalya'da liderlerle bir araya geldi

TRT'nin resmi iletişim sponsoru olduğu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın himayesinde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın ev sahipliğinde 11-13 Nisan tarihlerinde düzenlenen Antalya Diplomasi Forumu, 155 ülkeden 21 devlet ve hükümet başkanı ile 64'ü bakan, 6 bini aşkın kişiyi ağırladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, forum kapsamında devlet ve hükümet başkanlarıyla yoğun diplomasi trafiği yürüttü, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının sona erdirilmesi, Suriye'deki gelişmeler, terörle mücadele, Ukrayna'da kalıcı barışın tesisi gibi konularda Türkiye'nin mesajlarını ve beklentilerini paylaştı.

Erdoğan, "Ayrışan dünyada diplomasiyi sahiplenmek" temasıyla NEST Kongre Merkezi'nde düzenlenen 4. Antalya Diplomasi Forumunda, Azerbaycan, Karadağ, Kosova, Suriye, Sierra Leone, Somali ve Sudan devlet başkanları ile Bulgaristan, Bosna Hersek, Gürcistan, Filistin, Katar, Libya Macaristan başbakanları ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı ile bir araya geldi.

İlk görüşme Azerbaycan'la

Forumun ilk günü önce Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüşen Erdoğan, Türkiye ile Azerbaycan'ın enerji, ulaştırma ve savunma sanayisi başta olmak üzere, birçok alanda iş birliğini ileriye taşıyacak adımlar atmaya devam edeceğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki barış sürecinin memnuniyet verici olduğunu, Türkiye'nin Azerbaycan'ı Güney Kafkasya barışının mimarı olarak görmek istediğini, Türkiye'nin Ermenistan ile normalleşme sürecini de dikkatli bir şekilde sürdürdüğünü ifade etti.

Aliyev'in ardından Karadağ Cumhurbaşkanı Jakov Milatovic ile görüşen Erdoğan, Türkiye ile Karadağ arasındaki iş birliğini geliştirmek için ileriki süreçte karşılıklı yeni adımlar atmanın faydalı olacağını, öncelikle ticaret hacmini artırmayı hedeflediklerini aktardı.

Erdoğan, Türkiye ile Karadağ arasındaki iş birliğini geliştirmek için ileriki süreçte karşılıklı yeni adımlar atmanın faydalı olacağını, öncelikle ticaret hacmini artırmayı hedeflediklerini vurguladı.

Milatovic ile görüşmesinin ardından Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani ile bir araya gelen Erdoğan, Türkiye'nin Kosova ile ilişkileri her alanda geliştirmekte kararlı olduğunu, iki ülkenin 1 milyar avroluk ticaret hacmi hedefine ulaşmaya yaklaştığını, hedefin 3 milyar avroya yükseltilebileceğini kaydetti.

Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile bir araya geldi

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile görüşen Erdoğan, Türkiye'nin, Suriye'de yeniden kaos yaşanmasını isteyenlere fırsat verilmemesini memnuniyetle karşıladığını, gelecek yılların Suriye'de istikrarın, refahın ve huzurun yılları olacağını dile getirdi.

Türkiye'nin, Suriye'ye yönelik uluslararası yaptırımların kaldırılması için diplomatik çabalarını sürdüreceğini belirten Erdoğan, Suriye ile ticari ve ekonomik alanda iş birliğini canlandırmak için gayretlerin artırılması gerektiğini, diğer alanlarda da atılacak adımların değerlendirilebileceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin, Suriye'nin yeniden istikrara kavuşması için bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da destek vermeye devam edeceğine dikkati çekti.

"Libya ile her alanda iş birliği geliştirilmeye devam edecek"

Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe'yi kabul eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin, Libya'nın huzur ve güvenliğine önem verdiğini, Libya ile her alanda iş birliğini geliştirmeye devam edeceklerini ifade etti.

Erdoğan, Türkiye ve Libya'nın Doğu Akdeniz'deki ortak çıkarlarının korunması için yakın teması sürdüreceğini de belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dibeybe'yi kabulünün ardından Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile görüştü.

Türkiye ile Macaristan arasındaki iş birliğinin güçlendiğini, ekonomi, ticaret, enerji, savunma sanayisi gibi alanlarda atılacak yeni adımlarla ilişkilerin derinleştirilmesinin, iki ülkenin ortak menfaatine olduğunu ifade eden Erdoğan, Avrupa'nın güvenlik ve refahı için Türkiye ile Avrupa Birliği ilişkilerinin geliştirilmesi gerektiğini, bu konuda temasların devamının önemli olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna'da adil ve kalıcı barışın sağlanması için de Türkiye'nin en başından beri ilkeli tutumunu sürdürdüğünü hatırlattı.

"Terör örgütleriyle mücadelede Türkiye ile dayanışma" mesajı

Orban'la görüşmesinden sonra Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani'yi kabul eden Erdoğan, terör örgütleriyle mücadelede Türkiye ile bölgesel yönetimin dayanışmasının önemli olduğunu, Türkiye'nin Kalkınma Yolu Projesi'nden Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin de azami ölçüde faydalanmasını istediğini bildirdi.

Erdoğan, Kuzey Irak'ta hükümet kurma sürecinin bir an önce tamamlanmasının, bölgenin istikrarı için önem arz ettiğini, Kerkük'teki durumun da Türkiye tarafından yakından izlendiğini aktardı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Barzani'ni kabulünün ardından Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile görüştü.

Katar'ın bölgesel gerilimlerde oynadığı arabuluculuk rolünün değerli olduğunu, Gazze'de ateşkesin yeniden tesisi için gayretlerin devam ettiğini belirten Erdoğan, Türkiye'nin Katar ile ilişkilerini kardeşlik hukuku içerisinde her alanda geliştirdiğini ifade etti.

[Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı ve Sırp üyesi Zeljka Cvijanovic (sağda), Hırvat üye Zeljko Komsic (sol 2) ve Boşnak üye Denis Becirovic (solda) ile bir araya geldi.]

İkinci gün temasları

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Antalya Diplomasi Forumu'nun ikinci günündeki temasları kapsamında, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı ve Sırp üyesi Zeljka Cvijanovic, Hırvat üye Zeljko Komsic ve Boşnak üye Denis Becirovic ile kahvaltıda bir araya geldi.

Görüşmede, Türkiye'nin Balkanlar'da istikrarın korunmasına, Bosna Hersek'in toprak bütünlüğü, egemenliği ve anayasal düzeninin muhafazasına önem verdiğini kaydeden Erdoğan, Bosna Hersek'te geçmişte yaşanan acıların bir daha yaşanmaması için Türkiye'nin mevcut krizin en az zararla atlatılmasını, tüm kesimlerin katılımıyla geniş tabanlı bir uzlaşının hakim olmasını beklediğini, Bosna Hersek'e desteklerinin süreceğini dile getirdi.

Konsey üyeleriyle görüşmesinin ardından Bulgaristan Başbakanı Rosen Jelyazkov'u kabul eden Erdoğan, Türkiye ile Bulgaristan arasında savunma sanayisi ve enerji başta olmak üzere birçok alanda iş birliğini çeşitlendirmek ve derinleştirmek için gayretlerin süreceğine işaret etti.

Erdoğan, terörle mücadele alanında Türkiye ve Bulgaristan arasındaki dayanışmanın devam etmesinin önemli olduğunu, bunun için önümüzdeki süreçte Bulgaristan'dan adımlar beklendiğini kaydetti.

Jelyazkov ile görüşmesinin ardından Sierra Leone Cumhurbaşkanı Julius Maada Bio ile bir araya gelen Erdoğan, Sierra Leone ile savunma sanayisi başta olmak üzere her alanda ilişkileri geliştirmek için çalıştıklarını ifade etti ve Türkiye'nin Afrika ülkeleriyle "kazan-kazan" anlayışıyla iş birliğini sürdürdüğünü ve bunun devam edeceğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bio ile görüşmesinden sonra Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdülfettah el-Burhan'ı ağırladı.

Burhan ile görüşmesinde, Türkiye ile Sudan arasındaki iş birliğinin her geçen gün gelişmesinden memnuniyet duyduğunu belirten Erdoğan, çatışmaların sona ermesi sonrasında da Sudan'ın yeniden inşası ve normalleşmesi için Türkiye'nin desteğini ortaya koyacağını, Sudan'ın toprak bütünlüğü ve egemenliğinin korunmasının Türkiye için önemli olduğunu vurguladı.

"İsrail-Filistin meselesinde tek çıkar yol iki devletli çözüm"

Burhan ile görüşmesinin ardından Filistin Başbakanı ve Dışişleri ve Yurtdışında Yaşayan Filistinliler Bakanı Muhammed Mustafa'yı kabul eden Erdoğan, İsrail-Filistin meselesinde tek çıkar yolun iki devletli çözüm olduğunu, Türkiye'nin hem Gazze başta olmak üzere Filistin topraklarındaki İsrail saldırılarını durdurmak hem de kalıcı barışı sağlamak için çalışmalarına devam ettiğini aktardı.

Erdoğan, Türkiye'nin Gazze halkının yerinden edilmesini asla kabul etmeyeceğini, insani yardımlarla Gazze'nin yanında durmayı sürdüreceğini söyledi.

Sani ile görüşmesinden sonra Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze'yi kabul eden Erdoğan, Türkiye ve Gürcistan'ın önümüzdeki süreçte dostluk ve iş birliğini her alanda daha da ileriye taşıyacağına inandığını, Türkiye'nin "Bakü-Tiflis-Kars Demir Yolu Hattı'nın" tam kapasiteyle faaliyete geçmesini de istediğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Gürcistan'ın toprak bütünlüğü ve egemenliğine destek vermeye devam edeceğini de belirtti.

Forum kapsamında son görüşmesinde Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ile bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile Somali ilişkilerinin geliştirilmesi için çalıştıklarını, iki ülke arasındaki iş birliğini artırmak için adım atmaya devam edeceklerini vurguladı.

Erdoğan, Somali'nin birlik, beraberlik ve dayanışma içerisinde ulusal uzlaşısını sağlamasını önemsediğini, Türkiye'nin desteğini sürdüreceğini dile getirdi.