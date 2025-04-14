Şampiyonlar Ligi'nde yarı final heyecanı TRT'de

Devler Ligi"nde çeyrek final rövanş maçlarının programı (TSİ) şöyle:

Dev organizasyondaki müsabakalar, TRT 1, TRT SPOR ve TRT'nin dijital platformu tabii'den canlı yayınlanacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunun çeyrek finallerinde yarın ve 16 Nisan Çarşamba günü 4 karşılaşma yapılacak. Rakiplerini eleyen takımlar, adlarını yarı finale yazdıracak.

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