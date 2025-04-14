Şampiyonlar Ligi'nde yarı final heyecanı TRT'de

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunun çeyrek finallerinde yarın ve 16 Nisan Çarşamba günü 4 karşılaşma yapılacak. Rakiplerini eleyen takımlar, adlarını yarı finale yazdıracak.
Dev organizasyondaki müsabakalar, TRT 1, TRT SPOR ve TRT'nin dijital platformu tabii'den canlı yayınlanacak.
Devler Ligi"nde çeyrek final rövanş maçlarının programı (TSİ) şöyle:
22.00 Borussia Dortmund (Almanya)-Barcelona (İspanya) (0-4)
22.00 Aston Villa (İngiltere)-Paris Saint-Germain (Fransa) (1-3)
22.00 Inter (İtalya)-Bayern Münih (Almanya) (2-1)
22.00 Real Madrid (İspanya)-Arsenal (İngiltere) (0-3)