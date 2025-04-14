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Gündem
AA 14.04.2025 09:42

Şampiyonlar Ligi'nde yarı final heyecanı TRT'de

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final rövanş maçları yarın başlayacak.

Şampiyonlar Ligi'nde yarı final heyecanı TRT'de
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunun çeyrek finallerinde yarın ve 16 Nisan Çarşamba günü 4 karşılaşma yapılacak. Rakiplerini eleyen takımlar, adlarını yarı finale yazdıracak.

Dev organizasyondaki müsabakalar, TRT 1, TRT SPOR ve TRT'nin dijital platformu tabii'den canlı yayınlanacak.

Devler Ligi"nde çeyrek final rövanş maçlarının programı (TSİ) şöyle:

15 Nisan Salı:

22.00 Borussia Dortmund (Almanya)-Barcelona (İspanya) (0-4)

22.00 Aston Villa (İngiltere)-Paris Saint-Germain (Fransa) (1-3)

16 Nisan Çarşamba:

22.00 Inter (İtalya)-Bayern Münih (Almanya) (2-1)

22.00 Real Madrid (İspanya)-Arsenal (İngiltere) (0-3)

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