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Gündem
TRT Haber 14.04.2025 09:46

Urla Belediyesi ile özel bir firmaya 3,7 milyon lira "çevre" cezası

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İzmir'in Urla ilçesinde, açık alana dökülen atıkların neden olduğu kirlilik nedeniyle, Urla Belediyesi ve özel bir firmaya toplam 3 milyon 739 bin lira ceza uygulandığını bildirdi.

Urla Belediyesi ile özel bir firmaya 3,7 milyon lira "çevre" cezası

İzmir İl Müdürlüğü ekipleri, basına yansıyan görüntüler üzerine yaptıkları incelemede Urla Yağcılar Mahallesi'nde bulunan alanda vahşi depolama yapıldığını belirledi.

Hafriyat ve evsel atıklar ile eski mobilyaların Urla Belediyesi ve özel bir firma tarafından bölgeye bırakıldığı tespit edildi.

Urla Belediyesi ile özel bir firmaya 3,7 milyon lira "çevre" cezası

Çevre Kanunu kapsamında Urla Belediyesi’ne ve firmaya ayrı ayrı 1 milyon 869 bin 726 lira olmak üzere toplam 3 milyon 739 bin 452 lira idari ceza uygulandı.

Ayrıca sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

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