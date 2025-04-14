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Gündem
AA 14.04.2025 10:14

Bakan Fidan, Antalya Diplomasi Forumu'nda yoğun diplomasi trafiğini sürdürdü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 4. Antalya Diplomasi Forumu'nda (ADF), çok sayıda mevkidaşıyla bir araya gelerek diplomasi trafiğini sürdürdü.

Bakan Fidan, Antalya Diplomasi Forumu'nda yoğun diplomasi trafiğini sürdürdü
[Fotoğraf: AA Arşiv]

TRT'nin resmi iletişim sponsoru olduğu Antalya Diplomasi Forumu (ADF) kapsamında Fidan, çok sayıda mevkidaşıyla görüştü.

Bakan Fidan, ADF'nin ikinci gününde, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, iki bakanın görüşmesinde Türkiye-Rusya ilişkileri değerlendirildi.

Enerji alanında iş birliği konularının ele alındığı görüşmede, Karadeniz'de seyrüsefer güvenliğiyle ilgili konular ve Rusya-Ukrayna Savaşı'nda ateşkes sağlamaya yönelik çabalar konuşuldu.

Görüşmede ayrıca, Suriye'deki güncel gelişmeler ve Gazze'deki son durum da değerlendirildi.

İsviçre Dışişleri Bakanı Ignazio Cassis ile bir araya gelen Fidan, Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ile görüştü.

Bakan Fidan'ın, toplantı marjında, Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan ile görüşmesinde, iki bakanın Türkiye ve Ermenistan arasındaki gündem maddelerini ele aldığı, bölgesel ve uluslararası gelişmelere ilişkin fikir alışverişinde bulunduğu belirtildi.

Fidan, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile bir araya geldi.

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Antalya Diplomasi Forumu Dışişleri Bakanlığı Hakan Fidan
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