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Gündem
TRT Haber 14.04.2025 10:37

Konya'da uygunsuz yazışma yapan iki doktor görevden uzaklaştırıldı

Konya'da hastalara yönelik uygunsuz yazışmaları bulunduğu iddiasıyla 2 doktor gözaltına alındı. Büyük tepki toplayan olay hakkında Sağlık Bakanlığı ve Selçuk Üniversitesi de harekete geçti. Üniversite yönetimi, iddiaya konu olan personelin görevden uzaklaştırıldığını duyurdu.

Konya'da uygunsuz yazışma yapan iki doktor görevden uzaklaştırıldı

Konya'da Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesinde çalışan bazı doktorların birbirlerine yazdığı mesajlar deşifre oldu.

Kadın hastalar hakkındaki uygunsuz yazışmalarla ilgili soruşturma başlatıldı. Bahse konu olan 2 doktor, Selçuk Üniversitesi tarafından görevden uzaklaştırıldı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturması kapsamında, doktorlar "özel hayatın gizliliğini ihlal etmek" ve "kişisel verileri hukuka aykırı olarak paylaşmak" suçlarından gözaltına alındı.

Sağlık Bakanlığı'nın konu hakkında başlattığı inceleme de sürüyor.

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