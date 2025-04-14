Konya'da uygunsuz yazışma yapan iki doktor görevden uzaklaştırıldı

Konya'da Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesinde çalışan bazı doktorların birbirlerine yazdığı mesajlar deşifre oldu.

Kadın hastalar hakkındaki uygunsuz yazışmalarla ilgili soruşturma başlatıldı. Bahse konu olan 2 doktor, Selçuk Üniversitesi tarafından görevden uzaklaştırıldı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturması kapsamında, doktorlar "özel hayatın gizliliğini ihlal etmek" ve "kişisel verileri hukuka aykırı olarak paylaşmak" suçlarından gözaltına alındı.

Sağlık Bakanlığı'nın konu hakkında başlattığı inceleme de sürüyor.