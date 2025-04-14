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Gündem
AA 14.04.2025 15:56

DMM, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik iddiaları yalanladı

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, İBB'ye yönelik "yolsuzluk" soruşturmasıyla ilgili bazı basın yayın organlarında yer alan, "Cumhurbaşkanı Erdoğan bir yargı mensubunu arayıp 'Hani dosyanız çok güçlüydü' dedi" şeklindeki iddiaların doğru olmadığını bildirdi.

DMM, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik iddiaları yalanladı
[Fotograf: AA]

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin (DMM) sosyal medya hesabındaki açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturmasıyla ilgili bazı basın yayın organlarında yer alan, 'Cumhurbaşkanı Erdoğan bir yargı mensubunu arayıp 'Hani dosyanız çok güçlüydü' dedi' şeklindeki iddialar doğru değildir. Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile herhangi bir yargı mensubu arasında iddia edildiği gibi bir konuşma gerçekleşmemiştir. Kamuoyuna yansıyan bu söylem, uydurma ve mesnetsizdir. Yargı bağımsızlığına zarar verme niyeti taşıyan ve yargı süreçlerini siyasi tartışmaların malzemesi haline getirmeyi amaçlayan iddialara itibar etmeyiniz."

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Dezenformasyonla Mücadele Merkezi İletişim Başkanlığı
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