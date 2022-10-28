İçişleri Bakanlığı’nın koordinasyonunda Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı birimleri tarafından belli periyodlarla gerçekleştirilen suç ve suçluyla mücadeleye yönelik uygulamalar aralıksız sürüyor.

Uygulamalar, başta asayiş, terör ve narkotik olayları ile göçmen kaçakçılığı olmak üzere suç işleme amacındakilerin caydırılması, aranan şahısların yakalanması ve varsa suç delillerinin ele geçirilmesi hedeflerine yönelik yapılıyor.

Bu kapsamda; 2022 yılının 10 aylık döneminde 2 kez Türkiye Huzur Güven Uygulaması gerçekleştirildi.

Ülke genelindeki eş zamanlı uygulamalarda bin 270 aranan şahıs yakalandı, 64 şahıs gözaltına alındı ve 19 kayıp şahsa ulaşıldı.

127 bin 469 araç kontrol edildi

332 şahsa adli-idari işlem yapıldı. 127 bin 469 araç kontrol edildi, 121 aranan araç tespit edildi, 362 araç trafikten men edilerek 6.268 araca cezai işlem uygulandı.

6 bin 492 metruk bina ile 6 bin 224 park ve bahçe, 13 bin 915 iş yeri olmak üzere toplam 20 bin 139 umuma açık yer denetlendi.

Yapılan uygulamalarda 24 adet ruhsatsız tabanca, 21 tabanca şarjörü, 11 adet ruhsatsız av tüfeği, 6 adet kurusıkı tabanca, 109 adet mermi, 11 adet kesici/delici alet, muhtelif miktarda uyuşturucu ve 3 bin 46 paket kaçak sigara ele geçirildi.