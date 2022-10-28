13 terörist etkisiz hale getirildi
Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde taciz ateşi açan 13 PKK/YPG’li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi.
Açıklama Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından geldi.
Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde tespit edilen 13 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiği duyuruldu.
Açıklamada, ''Teröristlerin taciz atışları cezasız kalmıyor. Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde huzur ve güvenlik ortamını bozmak için taciz ateşi açan 13 PKK/YPG’li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi'' denildi.
Teröristlerin taciz atışları cezasız kalmıyor.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 28, 2022
Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde huzur ve güvenlik ortamını bozmak için taciz ateşi açan 13 PKK/YPG’li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi. #MSB pic.twitter.com/4ZbWUXvHyJ
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