8 terörist etkisiz hale getirildi
Pençe-Şimşek, Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde gerçekleştirilen operasyonlarda 8 terörist etkisiz hale getirildi.
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin teröristle mücadelesi etkin ve kararlı şekilde devam ediyor.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Şimşek bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hâle getirildi.
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz “çelikten pençeleri” ile terör yuvalarını parçalamaya devam ediyor.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 25, 2022
Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Şimşek bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist ateş destek vasıtalarımızla etkisiz hâle getirildi. Terörle mücadelemiz kararlılıkla sürecek!#MSB pic.twitter.com/zwASQRcc9X
Milli Savunma Bakanlığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz 'çelikten pençeleri' ile terör yuvalarını parçalamaya devam ediyor.
Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Şimşek bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist ateş destek vasıtalarımızla etkisiz hâle getirildi. Terörle mücadelemiz kararlılıkla sürecek!"
Saldırı girişimi önlendi, 5 terörist etkisiz hale getirildi
Bakanlık'tan yapılan bir diğer açıklamada, Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 5 PKK/YPG'li teröristin daha etkisiz hale getirildiği kaydedildi.
Açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, terör inlerini yerle bir etmeyi sürdürdüğü, sürdüreceği vurgulandı.
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