Türk Silahlı Kuvvetleri'nin teröristle mücadelesi etkin ve kararlı şekilde devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Şimşek bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hâle getirildi.

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz “çelikten pençeleri” ile terör yuvalarını parçalamaya devam ediyor.



Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Şimşek bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist ateş destek vasıtalarımızla etkisiz hâle getirildi. Terörle mücadelemiz kararlılıkla sürecek!#MSB pic.twitter.com/zwASQRcc9X — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 25, 2022

Milli Savunma Bakanlığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz 'çelikten pençeleri' ile terör yuvalarını parçalamaya devam ediyor.

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Şimşek bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist ateş destek vasıtalarımızla etkisiz hâle getirildi. Terörle mücadelemiz kararlılıkla sürecek!"

Saldırı girişimi önlendi, 5 terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlık'tan yapılan bir diğer açıklamada, Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 5 PKK/YPG'li teröristin daha etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

Açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, terör inlerini yerle bir etmeyi sürdürdüğü, sürdüreceği vurgulandı.