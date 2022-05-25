Pençe-Kilit Operasyonu'nda şehit olan, Teğmen Abulkadir Güler, Uzman Çavuşlar Bican Kapılay, Hüseyin Cankaya, Onur Doğan ile Sözleşmeli Er Celal Tekedereli için Şerafettin Elçi Havalimanı'nda tören düzenlendi.

Şehitlerin naaşı, düzenlenen törenin ardından memleketlerine uğurlandı.

Şehit Kapılay, Hatay'da son yolculuğuna uğurlandı

Piyade Uzman Çavuş Bican Kapılay'ın cenazesi, memleketi Hatay'ın İskenderun ilçesindeki Karaağaç Asri Mezarlık Şehitliği'nde toprağa verildi.

Törende, şehidin babası Erkan ile annesi Sevinç Kapılay, ayakta durmakta güçlük çekti. Anne Sevinç Kapılay, oğlunun tabutuna sarılarak "Kalk kuzum, sarıl ben geldim." diyerek gözyaşı döktü.

Cenaze törenine, şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı İsmail Ergüneş, Hatay Valisi Rahmi Doğan, askeri ve mülki erkan ile vatandaşlar katıldı.

Şehit Tekedereli son yolculuğuna uğurlandı

25 yaşındaki Piyade Sözleşmeli Er Celal Tekedereli'nin cenazesi, memleketi Malatya'ya getirildi. Şehidin naaşı, kılınan namazın ardından top arabasında taşınarak şehitlikte defnedildi.

Beş kardeşli ailenin 3'üncü çocuğu olan Celal Tekedereli'nin bekar olduğu, bir yıl önce piyade sözleşmeli er olarak görev yapmaya başladığı öğrenildi.