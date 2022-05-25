Haber Giriş: 25 Mayıs 2022 Çarşamba 15:49Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Kira düzenlemesi 10 gün içinde tamamlanacak
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Bakan Kurum, kira fiyat artışlarıyla ilgili düzenlemenin 10 gün içinde tamamlanıp hayata geçirileceğini söyledi. "Sayın Cumhurbaşkanı yakın zamanda bu düzenlemeyi açıklayacaktır" dedi.
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, kira fiyat artışlarıyla ilgili düzenlemenin 10 gün içinde tamamlanacağını açıkladı.
Bakan Kurum, " Adalet Bakanlığı, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği, Hazine ve Ticaret bakanlıklarıyla ortak bir çalışma yürütüyoruz" dedi.
Vatandaşların enflasyona ezdirilmeyeceğini belirten Bakan Kurum, "Gerek kira artışlarının takibi gerek oranları noktasındaki düzenlemeler için bu çalışmayı yapıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı yakın zamanda bu düzenlemeyi açıklayacaktır" şeklinde konuştu.
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