Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, kira fiyat artışlarıyla ilgili düzenlemenin 10 gün içinde tamamlanacağını açıkladı.

Bakan Kurum, " Adalet Bakanlığı, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği, Hazine ve Ticaret bakanlıklarıyla ortak bir çalışma yürütüyoruz" dedi.

Vatandaşların enflasyona ezdirilmeyeceğini belirten Bakan Kurum, "Gerek kira artışlarının takibi gerek oranları noktasındaki düzenlemeler için bu çalışmayı yapıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı yakın zamanda bu düzenlemeyi açıklayacaktır" şeklinde konuştu.