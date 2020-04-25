Yurt dışında kalan Türk vatandaşlarının tahliyesi sürüyor. 75’ten fazla ülkeden 40 bini aşkın Türk vatandaşı yurda getirildi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 24 Nisan 2020 tarihi itirabıyla toplam 23 bin 530 kişinin KYK öğrenci yurtlarında kaldığı, gözlem süresi sona eren 32 bin 763 kişinin ise sözkonusu yurtlardan tahliye edildiği bildirildi.

Açıklamada ayrıca şunlar kaydedildi;

Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla, halen, geçici süreliğine yurtdışında bulunan ve dönmek için başvuran vatandaşlarımızın, karantina koşulları hazırlanarak en kısa sürede ülkemize getirilmesi için harekete geçilmiştir. Bu kapsamda, yurtdışındaki vatandaşlarımızın ülkemize getirilmelerine devam edilmiş ve dış temsilciliklerimizden edinilen bilgilere göre 23-24 Nisan 2020 tarihlerinde 5 bin 38 vatandaşımız yurda dönüş yapmıştır.