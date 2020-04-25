Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Eren Erdem'in dosyası Yargıtay'da
[Fotoğraf: AA]
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Eren Erdem'e, "silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte bilerek ve isteyerek yardım etmek" suçundan verilen 4 yıl 2 ay hapis cezasının onanmasını istedi.
Fetullahçı Terör Örgütü'nün 17/25 Aralık darbe girişiminde, yasa dışı ses kayıtlarını servis ettiği iddiasıyla yargılanan, dönemin Karşı Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve eski CHP Milletvekili Eren Erdem, 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.
Kararın temyiz edilmesi üzerine dosya Yargıtaya gitti.
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Eren Erdem hakkındaki tebliğnameyi hazırlayarak, temyiz istemini görüşmek üzere Yargıtay 16'ncı Ceza Dairesine gönderdi.
Başsavcılık, Eren Erdem hakkında İstanbul 23 Ağır Ceza Mahkemesince, "silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte bilerek ve isteyerek yardım etmek" suçundan verilen 4 yıl 2 ay hapis cezasının onanması talep etti.
Dosyayla ilgili son kararı Yargıtay 16'ncı Ceza Dairesi verecek.
Etiketler: eren erdem yargıtaySon Güncelleme: 25 Nisan 2020 Cumartesi 10:08
Son Haberler
- 10:21
- 10:20
- 10:15
- 09:44
- 09:55
Sıradaki Haber
Karbon emisyonlarında tarihi düşüş bekleniyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz