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70 bine yakın Türk vatandaşı ülkeye getirildi
[Fotoğraf: AA]
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "114 ülkeden 70 bine yakın vatandaşımızı ülkemize getirdik ve 14 günlük karantinaya tabi tuttuk" dedi.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "(COVID-19 nedeniyle) 135 ülkeden bize tıbbi malzeme konusunda talep geldi. 80 ülkenin talebini karşıladık" açıklamasını yaptı.
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Etiketler: tahliye son dakika bakan çavuşoğluSon Güncelleme: 15 Mayıs 2020 Cuma 21:23
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