Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Türkiye'de iyileşenlerin sayısı 105 bini geçti
[Fotoğraf: AA]
Türkiye'de son 24 saatte 1708 yeni vaka tespit edildi, 48 kişi daha hayatını kaybetti. İyileşenlerin sayısı ise 2 bin 103 artarak 106 bin 133 yükseldi.
Yoğun bakım ve entübe hasta sayımız azalmaya devam ediyor. Test sayımız düne göre fazla. Vaka sayımızda kısmi artış var. Yeni hayat tarzımız Kontrollü Sosyal Hayat, yani hep birlikte tedbir. Koşulu:— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) May 15, 2020
Maske + 1, 5 metre Sosyal Mesafe. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/HfEphDs3WD
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Etiketler: türkiye günlük koronavirüs tablosu son dakika Sağlık Bakanı Fahrettin Koca günlük vaka sayısıSon Güncelleme: 15 Mayıs 2020 Cuma 19:13
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