Suriye ve Irak'la toplam 911 kilometrelik sınır hattına sahip olan Türkiye, güney sınırlarındaki terör koridorunu tümüyle yok etmek için yeni bir adıma hazırlanıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Savunma Sanayii Zirvesi’ndeki konuşmasında Fırat’ın doğusuyla ilgili önemli mesajlar verdi.

Erdoğan’ın “Fırat'ın doğusunu bölücü terör örgütünden kurtarmaya yönelik harekatımıza birkaç gün içerisinde başlayacağımızı ifade ettik, ediyoruz. Hedefimiz asla Amerikan askerleri değildir, bölgede faaliyet gösteren terör örgütü mensuplarıdır.” açıklamalarının ardından gözler bölgeye çevrildi.

Peki, Fırat’ın doğusu neden önemli? Fırat’ın doğusundaki terör varlığı hangi seviyede? Terör örgütü, Fırat’ın doğusunda neler hedefliyor? Fırat’ın doğusu son aşama mı? İşte 6 soruda Fırat’ın doğusu…

Fırat’ın doğusu neden önemli?

Fırat'ın doğusunu önemli kılan pek çok husus var. Bölge zengin petrol ve doğalgaz yataklarına sahip. Ayrıca önemli su kaynaklar ve barajlar da bu bölgede bulunuyor. Dolayısıyla Suriye'nin tarıma elverişli topraklarının büyük bir bölümü de bu alanda bulunuyor.

Terör örgütünün kontrolündeki alanlarda günde binlerce varil petrol üretimi yapılıyor ve elde edilen gelir tümüyle terörün finansmanında kullanılıyor.

Fırat'ın doğusundaki terör varlığı

Terör örgütü PKK/PYD, Suriye topraklarının neredeyse yüzde 30'una denk gelen bu bölge çok sayıda militana sahip.

Zeytin Dalı Harekatı sırasında Mehmetçik'e direnemeyen binlerce terörist, Afrin ve çevresinden Fırat'ın doğusuna doğru kaçmıştı.

Yurt içinde artan terörle mücadele operasyonları nedeniyle de terör örgütü üyelerinin gruplar halinde bu bölgeye kaçtığı biliniyor.

Fırat nehri ve Irak sınırında yer alan Sincar ve Karaçok dağları de terör örgütü için korunaklı bir alan oluşturuyor.

Ancak arazi yapısının yer yer örgüte avantaj sağlaması harekatın önünde bir engel değil.

Terör örgütünün Fırat’ın doğusundaki hedefi

Terör örgütü PKK/PYD, Suriye'deki iç savaşı fırsat bilerek bölgede sözde kantonlar oluşturmuştu.

Örgüt, bu sözde kantonları birleştirerek, siyasi çözüm için için yapılacak anayasa görüşmelerinde özerk bir statü elde etmenin peşindeydi. Bir anlamda da devlet kurmanın hayalini taşıyordu. Ancak bu hayaller, Türk askerinin üst üste gerçekleştirdiği başarılı operasyonlarla son buluyor. Bölge dışı aktörlerin de terör koridoruna verdikleri desteğin arka planında benzer bir strateji yatıyor.

Enerji savaşlarında Fırat'ın doğusu

Türkiye'nin güney sınırları boyunca uzanan terör koridoru, terör örgütü himaye eden güçler tarafından zaman zaman enerji koridoru olarak da adlandırılıyor.

Irak ve Suriye'nin kuzeyinden Akdeniz'e uzanan bu hattı, son dönemlerde Doğu Akdeniz'in mavi sularında yaşanan enerji savaşlarından bağımsız düşünmek zor.

Fırat'ın doğusu son aşama mı?

Fırat'ın batısı gibi doğusunun da terörden arındırılması, Türkiye sınır ötesinde teröre karşı verdiği mücadelenin sona ereceği anlamına gelmiyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da bir süre önce Irak'taki Mahmur Kampı'nı terör örgütünün kuluçka yuvası olarak nitelendirmişti.

Kaynak: TRT Haber