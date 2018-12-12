Bakan Akar: Terörle mücadeledeki kararlılığımız aynı şekilde sürüyor

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ankara'da Türk Savunma Sanayii Zirvesi'nde konuştu.

DEAŞ'la göğüs göğüse mücadele eden tek ordunun Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) olduğunu söyleyen Akar, "Fırat Kalkanı Harekatı'nda 3 binin üzerinde radikal DEAŞ terör örgütütü mensubu ile Zeytin Dalı Harekatı sırasında 5 bine yakın PKK'lı YPG'li terörist etkisiz hale getirildi." dedi.

Terör koridoruna asla müsaade edilmeyeceğinin tüm dünyaya gösterildiğini vurgulayan Akar sözlerini şöyle sürdürdü:

"Terörle mücadelede kararlılığımız İdlib, Münbiç, ve Fırat'ın da doğusunda da aynı şekilde devam etmektedir. Vatanımızda Türkiye'ye rağmen atılacak hiçbir adıma ve oldu bittiye müsaade edilmeyecektir."

Kaynak: TRT Haber, AA