  • 12 ARALIK 2018, ÇARŞAMBA

TRT Haber

  • DOLAR 5.387
    EURO 6.109
  • BIST 91018.45
    ALTIN 215.3
Buradasınız : » » Bakan Akar: Terörle mücadeledeki kararlılığımız aynı şekilde sürüyor

Bakan Akar: Terörle mücadeledeki kararlılığımız aynı şekilde sürüyor

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, terörle mücadeledeki kararlılığın İdlib, Münbiç ve Fırat'ın doğusunda da aynı şekilde devam ettiğini söyledi.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Bakan Akar: Terörle mücadeledeki kararlılığımız aynı şekilde sürüyor

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ankara'da Türk Savunma Sanayii Zirvesi'nde konuştu. 

DEAŞ'la göğüs göğüse mücadele eden tek ordunun Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) olduğunu söyleyen Akar, "Fırat Kalkanı Harekatı'nda 3 binin üzerinde radikal DEAŞ terör örgütütü mensubu ile  Zeytin Dalı Harekatı sırasında 5 bine yakın PKK'lı YPG'li terörist etkisiz hale getirildi." dedi.

Terör koridoruna asla müsaade edilmeyeceğinin tüm dünyaya gösterildiğini vurgulayan Akar sözlerini şöyle sürdürdü:

"Terörle mücadelede kararlılığımız İdlib, Münbiç, ve Fırat'ın da doğusunda da aynı şekilde devam etmektedir. Vatanımızda Türkiye'ye rağmen atılacak hiçbir adıma ve oldu bittiye müsaade edilmeyecektir." 

Kaynak: TRT Haber, AA

Etiketler: Terörle Mücadele, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER