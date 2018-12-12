Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fırat'ın doğusuna operasyon mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Türk Savunma Sanayii Zirvesi'nde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında Fırat'ın doğusuyla ilgili önemli mesajlar verdi.

“Kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz”

Erdoğan, “Suriye’nin kuzeyi bizim güneyimiz. Terör koridorunu orada inşa etmenin gayreti içindeler. Biz ‘bunlar teröristtir’ diyoruz. Başta ABD ‘bizim stratejik ortaklarımız terörist değildir’ diyor. Kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz. Her şeyimizle güçlü bir orduya sahibiz. Ne zaman Suriye’de sahaya indik, gidişat o zaman değişti. Ama çok oyalandık.” dedi.

Münbiç’te hala netice alınamadığını belirten Erdoğan, “Şimdi açıklama yaptı Sayın Başkan, diyor ki '30 günde bunların tamamını temizleyeceğiz.' Göreceğiz. Temenni ederiz ki temizlesinler. Münbiç'te inkarı mümkün olmayan bir oyalama taktiği uygulanmıştır. Şu anda hala uygulanıyor.” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: DEAŞ'e karşı bir şey yapacaksan, gel bunu beraber yapalım. Bırakın bu teröristleri. Sayın Başkan açıklama yaptı, 30 günde bunların hepsini temizleyeceğiz diyor. Göreceğiz, temenni ederiz ki temizlesinler.https://t.co/zgDyn7kwVgpic.twitter.com/vWgTWpCwpF — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 12 Aralık 2018

Erdoğan şunları söyledi:

“Amerikalılar yüzümüze karşı olumlu konuşmalarına rağmen DEAŞ'a karşı bölücü terör örgütünün unsurlarını sahaya sürmeyi tercih etti. Son olarak 30 bin teröristi bölgede eğitme adımlarını atmaya başladılar. Diyorlar ki 'Yok böyle bir şey.' Tüm dünya medyası bunu tespit etmiştir. Hepsinin elinde bu bilgiler var. Bu doğru mu? Ne yaptığınızın farkında mısınız?

Bölücü terör örgütü ile olan ilişkilerini her geçen gün daha da ileriye taşıdılar hatta birlikte bayrak, tabii onların paçavralarını, sallıyorlar. Kiminle yan yana? Kendi bayraklarıyla o paçavralar yan yana. Ortak devriye, ortak eğitim aşamasına kadar getirdiler bu işi.”

“Harekatımıza birkaç gün içinde başlayacağımızı ifade ettik”

Fırat’ın doğusu ile ilgili ikazlarını yaparken aynı zamanda hazırlıklarını da tamamladıklarını belirten Erdoğan, “Her şeye rağmen Amerika'yı doğru zeminlerde buluşabilmemiz şartıyla gelecekte de birlikte yol yürüyebileceğimiz stratejik müttefikimiz olarak görüyoruz. Ülkemizin beka meselesi olarak gördüğümüz Suriye politikasındaki derin görüş ayrılıklarımızın, gelecekteki daha büyük işbirliklerimizin önünde bir engel oluşturmasına izin vermemeliyiz. İşte bu anlayışla Fırat'ın doğusunu bölücü terör örgütünden kurtarmaya yönelik harekatımıza birkaç gün içerisinde başlayacağımızı ifade ettik, ediyoruz. Hedefimiz asla Amerikan askerleri değildir, bölgede faaliyet gösteren terör örgütü mensuplarıdır.” dedi.

“Kimi uyutuyorsunuz”

ABD'nin kurduğu radar ve gözlem noktalarının hedefinin, Türkiye’yi teröristlerden değil, teröristleri Türkiye'den korumak olduğunun aşikar olduğunu söyleyen Erdoğan, “Bölücü terör örgütünün Suriye koluna verilen silahlarla ilgili itirazlarımıza 'ağır silah vermedik' dediler. Mevcutları da 'DEAŞ tehdidinin ortadan kalkması ile toplayacakları sözüyle mukabele ettiler. Kimi uyutuyorsunuz.” dedi.

"Operasyonlar gücümüze güç kattı"

Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı’nda hiçbir destek gelmeden operasyonları gerçekleştirdiklerini ifade eden Erdoğan, “Operasyonlar savunma sanayiinde gücümüze güç kattı.” dedi.

Bugün eğer terörle mücadelede bu neticeler alınabiliyorsa bunun tek nedeninin lojistik desteğin gelmesi olduğunu ifade eden Erdoğan, “Kusura bakmayın Batı’dan bir şey gelmez. Hep kapılardan döndürüldük. Kötü komşu bizi ev sahibi yaptı.” dedi.

“Sadece yürümek yetmez”

Son 16 yıldaki atılımlar sayesinde Türkiye’yi çok farklı ve ileri noktalara getirmeyi başardıklarını ifade eden Erdoğan, “Sadece doğal kaynağa veya ticarete dayalı paranızın olması, savunma sanayinde belirli bir seviyeye ulaşamamışsanız özgürlüğünüzü garanti altına almanızı asla size getirmez. Sadece yürümek yetmez, koşabilecek imkanlara sahip olmak gerekiyor. Bunu başarmamız lazım.” ifadelerini kullandı.

“Koşmaya çok farklı bir şekilde devam edeceğiz”

Erdoğan, “Bugüne kadar yaptıklarımızı ısınma, alıştırma, egzersiz hareketleri olarak görüyoruz. İnşallah, bundan sonra koşmaya çok daha farklı bir şekilde devam edeceğiz. Biz geleceğe yatırım yapıyoruz. Kendi ihtiyaçlarımızı karşılama örtesinde ihracatı hedef alan her çaba bizim için önemlidir.” diye konuştu.

Erdoğan, hedefleri doğrultusunda her kişi ve kuruma devlet olarak iş ortağı gözüyle baktıklarını ifade etti.

“Kötü komşu bizi ev sahibi yaptı”

Silahlı silahsız, insanlı insansız tüm hava araçları konusunda çok önemli mesafeler katettiklerini belirten Erdoğan, “Kötü komşu bizi ev sahibi yaptı. ATAK helikopter en önemli güçlerimizden biri haline geldi. Atak helikopterini çok daha güçlü hale getireceğiz. Milli muharip uçağımızı geliştirme yönünde kesintisiz bir çaba içindeyiz. Bugün ismini açıklayacağım genel maksat helikopterimizin testleri devam ediyor.” dedi.

Savunma sanayi alanında proje bedeli 60 milyar doları bulan 650 kalem işi takip ettiklerini ifade eden Erdoğan, “Yeni teknolojilerle daha da geliştirdiğimiz Altay tankı, prototipinin de ötesinde bir ürün olarak Türk Silahlı Kuvvetlerinin hizmetine sunulacaktır.” şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Savunma sanayi alanında proje bedeli 60 milyar doları bulan 650 kalem işi takip ediyoruz.https://t.co/zgDyn7kwVg pic.twitter.com/2LmNfvBfeU — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 12 Aralık 2018

“Önemli bir adımı da uzun menzilli füzelerle atıyoruz”

Kasırga, Bora, Som gibi füzelerin de seri üretim aşamasına geldiğini, daha yeni modellerle ilgili çalışmalarının sürdüğünü dile getiren Erdoğan, “O da daha uzun menzilli olanlarını yapmak, bunların üretimlerine geçmek. Bu alanda önemli bir adımı da inşallah uzun menzilli füzelerle atıyoruz, atacağız. Deneme atışlarının tamamlandığı bu proje Türkiye'yi bir üst lige taşıyacak.” dedi.

“Talimatı buradan tüm kurumlarımıza bir kez daha veriyorum”

“Çok acil olmayan hiçbir ürünün, malzemenin yurt dışından ithal edilmemesinin talimatını buradan tüm kurumlarımıza bir kez daha veriyorum.” diyen Erdoğan, “Türkiye, savunma sanayindeki tüm stratejik ihtiyaçlarını kendisi geliştirilebilir, üretebilir hale gelene kadar durmayacağız, çalışacağız.” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye, savunma sanayindeki tüm ihtiyaçlarını kendisi tasarlayabilir, geliştirebilir duruma gelene kadar ve bunların ihracatını yapana kadar durmayacağız.https://t.co/zgDyn7kwVg pic.twitter.com/37YcrlIFs4 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 12 Aralık 2018

Kaynak: TRT Haber / AA