Türkiye, AB reform sürecinde kararlı

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün ev sahipliğinde Avrupa Birliği (AB) Başkanlığı koordinasyonunda, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun katılımıyla düzenlenen 5. REG Toplantısı'nda, bir önceki toplantıda ele alınan kararlar ve gelinen nokta değerlendirildi.

Siyasi reform önerilerinin hazırlanması ve uygulamaya yansıtılması aşamalarında aktif rol oynayan toplantıda, reformların yanı sıra AB ile yürütülen süreçlerle ilgili değerlendirmelerde bulunuldu ve Türkiye'nin AB'den beklentileri masaya yatırıldı.

Toplantı kapsamında, AB ile bugüne kadar iki defa gerçekleştirilen Yüksek Düzeyli Ekonomik Diyalog Toplantısı'nın üçüncüsünün şubat ayında gerçekleştirileceği bilgisi paylaşıldı.

Reform iradesinin teyit edildiği toplantıda, Yargı Reformu Strateji Belgesinin güncellenmesi çalışmalarında önemli mesafe alındığı, belgenin ocak ayında açıklanmasının hedeflendiği kaydedildi.

Öte yandan toplantıda, Birliğin, Suriyeli göçmenlere aktarması gereken paraya ilişkin ciddi gecikme ve aksamanın yanı sıra Avrupa Parlamentosunun kararlarıyla Katılım Öncesi Mali Yardım Aracının (IPA) kesintiye uğraması eleştirildi.

"Türkiye, AB standartlarına uyum için çalışmalarını sürdürecek"

Toplantının ardından yayımlanan ortak bildiride, 18 Mart Türkiye-AB Mutabakatı çerçevesinde, AB'ye katılım müzakerelerinin tekrar canlandırılması, vize serbestisi diyaloğunun hızlandırılması, Gönüllü İnsani Kabul Programı'nın uygulanmasının önemine dikkat çekildi. Ayrıca Türkiye'de geçici koruma altında bulunan Suriyelilere mali yardımın hızlandırılması ve göç yönetiminin salt güvenlik anlayışıyla değil, insani boyutuyla da ele alınması gerektiği vurgulandı.

Gümrük Birliği’nin güncellenmesi

Gümrük Birliğinin güncellenmesi için müzakerelere başlanması konusunda AB'nin de taahhütlerini yerine getirmesi gerektiğine işaret edilen bildiride, "Gümrük Birliğinin güncellenmesi müzakerelerinin bir an evvel başlaması hem AB hem de Türkiye'nin yararına olacaktır." ifadesine yer verildi.

Bildiride, dünyada en fazla mülteciye ev sahipliği yapan Türkiye'nin, 17 Aralık'ta Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na sunulacak "Mülteciler Konulu Küresel Mutabakatı"nı, mülteciler konusunda yük ve sorumluluk paylaşımı bağlamında somut adım atılması için önemli bir referans belge olarak gördüğü değerlendirmesi yapıldı. Bu bağlamda, Türkiye'nin sürecin tam olarak uygulanmasını yakından takip edeceği vurgulandı.

Öte yandan 30 Kasım'da Brüksel'de yapılan Sığınmacı Mali İmkanı Yönlendirme Komitesi toplantısı ile 3 milyar avro tutarındaki ikinci dilimin sektörlere dağılımı konusunda AB tarafı ile ön mutabakat sağlandığı hatırlatılan bildiride, "İkinci dilimin en kısa zamanda hızlı bir şekilde harcanmaya başlanmasını bekliyoruz." ifadesi kullanıldı.

Türkiye'nin AB'ye katılım müzakere süreci her ne kadar siyasi olarak engellense de Türkiye'nin AB standartlarına uyum için çalışmalarını kararlılıkla sürdüreceği belirtilen bildiride, Türkiye'nin AB üyeliğini hedeflediği ve bu kapsamda çalışmalarına kararlılıkla devam ettiğinin altı çizildi.

REG toplantılarının ilki, 8 Kasım 2014, ikincisi 20 Şubat 2015, üçüncüsü 11 Aralık 2015 ve dördüncüsü 29 Ağustos 2018'de yapılmıştı.

Kaynak: AA