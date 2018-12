Şehit Emniyet Müdürü Verdi için Valilikte tören düzenlendi

Rize Valiliği önündeki törene, şehidin eşi Leyla, kızı Almira, babası Ertuğrul, annesi Nuran Verdi ve diğer aile yakınlarının yanı sıra İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Rize Valisi Kemal Çeber, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, AK Parti Rize Milletvekili Muhammed Avcı, İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Adem Çakıcı, Rize Cumhuriyet Başsavcısı Önder Kemal Sekücü, Rize Belediye Başkanı Reşat Kasap, Trabzon Emniyet Müdürü Orhan Çevik, Trabzon Jandarma Komutanı Tuğgeneral Halil Şen, Rize Jandarma Komutanı Albay Hakan Dedebağı, diğer ilgililer ve vatandaşlar katıldı.

Rize Valisi Kemal Çeber, törende yaptığı konuşmada, Rize'nin Altuğ Verdi'yi çok sevdiğini belirterek, "Her zaman güler yüzlüydü. Son olarak pazar günü Ovit'te sosyal sorumluluk projesi kapsamında kendileriyle ve muhterem ailesiyle bir araya geldik. O her zaman birlik için çalıştı fakat hiç beklenmedik bir anda şehitlik mertebesine ulaştı. Hepimizin başı sağ olsun." dedi.

Çeber, şehidin kızı Almira Verdi'nin dün akşam Bakan Soylu'ya, babasının "Benim her an şehit olma ihtimalim var. Siz bir şehit ailesi ve evladı olarak her zaman dik durun." tavsiyesinde bulunduğunu, kendisinin de onun tavsiyesine uyarak, bir şehit evladı olarak dik duracağını söylediğini kaydederek, şehidin kardeşi Volkan Verdi'nin ise sosyal medya hesabından "Abimin tayini cennete çıktı. Biz şimdi onun ismine yakışır şekilde ismini yaşatmaya devam edeceğiz." şeklinde paylaşımda bulunduğunu söyledi.

Konuşmaların ardından İl Müftüsü İsmail Yalçın'ın, Altuğ Verdi için yaptığı duanın ardından şehidin naaşı, omuzlarda taşınarak cenaze nakil aracına konuldu. İçişleri Bakanı Soylu ile şehidin babası Ertuğrul Verdi, cenazeyi ön safta taşıdı.

Şehit Verdi'nin cenazesi daha sonra, memleketi Mersin'e uğurlanmak üzere Trabzon Havalimanı'na gönderildi.

Şehit Emniyet Müdürü Altuğ Verdi için cenaze töreni düzenleniyor. https://t.co/sndkk32WEV — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 12 Aralık 2018

Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi, uğradığı silahlı saldırıda dün şehit düşmüştü.

Edinilen bilgilere göre, Derepazarı ilçesinde görevli polis memuru İ.S., Emniyet Müdürü Altuğ Verdi ile görüşmek için İl Emniyet Müdürlüğüne gidip bir süre görüştükten sonra ayrıldı. İ.S. cep telefonu ve silahını alıp koşarak tekrar makam odasına girerek, Emniyet Müdürü Altuğ Verdi, Personel Şube Müdürü Ercan Polat ile koruma memuru Yiğit Can Köksal'ı silahla vurdu.

Emniyet Müdürü Verdi, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Altuğ Verdi kimdir?

Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi, 1972 yılında İstanbul’da doğdu.

Polis Kolejinden 1989'da, Polis Akademisinden 1993'te mezun olan Verdi, sırasıyla İstihbarat Daire Başkanlığı, Türkiye Cumhuriyeti Kudüs Başkonsolosluğu, Şırnak Emniyet Müdürlüğü, Adana Emniyet Müdürlüğü, Birleşmiş Milletler Kosova Barış Gücü, Birleşmiş Milletler Haiti Barış Gücü, Mersin Emniyet Müdürlüğü, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve Başbakanlık Koruma Dairesi Başkanlığında değişik rütbelerde görev yaptıktan sonra 28 Aralık 2016'da 1. Sınıf Emniyet Müdürlüğüne terfi etti.

İyi derecede İngilizce bilen Altuğ Verdi, ABD ve Almanya başta olmak üzere birçok yabancı ülke nezdinde düzenlenen toplantı ve programlarda Türkiye'yi temsil etti.

Evli ve 1 kız babası Altuğ Verdi, Rize Emniyet Müdürlüğü görevine 19 Ağustos 2017'deki kararnameyle atanmıştı.

Kaynak: AA