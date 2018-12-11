2019 yılında iki F-35 daha Türkiye'ye teslim edilecek

TBMM Genel Kurulunda, Cumhurbaşkanlığı, TBMM, Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay, Kamu Denetçiliği Kurumu, Hakimler ve Savcılar Kurulu, MİT Başkanlığı, MGK Genel Sekreterliği, Diyanet İşleri Başkanlığı, İletişim Başkanlığı, Savunma Sanayi Başkanlığı, Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı, Devlet Arşivleri Başkanlığının 2019 yılı bütçeleri üzerinde görüşmeler yapıldı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay görüşmelere katılarak konuşma yaptı.

"2019'da iki F-35 daha teslim edilecek"

Oktay, F-35 alımında sorun yaşanmadığını açıkladı. "2018 yılında 2 uçak alınmış olup pilotların Amerika’da eğitimi devam ediyor. 2019’da da iki uçak daha teslim edilecek." dedi.

Oktay, Türkiye'nin kendi uçağını geliştirme çalışmalarının da devam ettiğini belirterek, S-400 ve F-35'e bağlı kalmayı düşünmediklerini de söyledi.

"Savunma sanayisini daha da geliştireceğiz"

Cumhurbaşkanlığı bütçe görüşmelerinde konuşan Oktay, yerli ve milli savunma sanayisinin daha da geliştirileceğini vurguladı:

"Milli savunma sanayisini geliştirmek, güvenliğimize hakim olmak, ülkemizin geleceğini başka ülkelere emanet etmemekle eşdeğer öneme haizdir.

2002 yılında yüzde 15'ler seviyesinde olan savunma sanayii yerlilik oranını Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu güçlü destek ve takibi ile yüzde 65 seviyesine artmış durumdayız. Bu rakamların artışı farklı bir anlama geliyor. Savunma sanayii anlamında yüksek yerlilik oranına ulaşmak demek, bağımlılık oranın düşmesi anlamına da gelmektedir. Yakın bir geçmişte sınır ötesinde başlattığımız yerli ürünlerimiz artan bağımsızlığın göstergesidir."

15 Temmuz şehitleri için toplanan paralar

Oktay, 15 Temmuz şehitleri için toplanan paralara ilişkin de konuştu. Muhalefetin sorularını cevapladı. Yardımların bir kuruşuna dahi dokunulmasına izin vermeyeceklerini söyledi:

"Amacı dışında hiçbir şekilde değil lirası, bir kuruşunun dahi kullanmasına izin vermediğimiz bir konu. Vakfın kuruluş sermayesi 10 milyon lira olacak, tüzel kişilik olduktan sonra para aktarılacaktır. Paralar Ziraat ve Halk Bankası'nda kurumsal hesaplarda bulunmaktadır."

Kaynak: TRT Haber