Şehit Emniyet Müdürü bu güzel görüntülerle hatırlanacak

Şehit Emniyet Müdürü Altuğ Verdi, 1972 yılında İstanbul'da doğdu. 1993'te Polis Akademisinden mezun oldu. Ardından emniyet teşkilatına adım attı.

Yurt içi ve dışında bir çok önemli birimde görev yaptı. İstihbarat Daire Başkanlığı, Türkiye'nin Kudüs Başkonsolosluğu, Birleşmiş Milletler ve Başbakanlık Koruma Dairesi Başkanlığında çalıştı. Verdi, TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın da bir dönem yakın korumalığını yaptı. Şırnak, Adana, Mersin ve İstanbul Emniyet Müdürlüklerinde görev aldı.

Elleriyle aşure dağıtmıştı

Şehidin son görev yeri Rize'ydi. Kentte kısa süre içerisinde çok sevildi. Her zaman halkla birlikteydi. Gün oldu trafikte sürücülere kendi eliyle aşure dağıttı.

Son röportajı

Yalnızca iki gün önce de teknoloji bağımlılığıyla mücadele eden gençleri ödüllendirmek için Off-Road turu düzenlemişti.

Saldırıdan 2 saat önce...

Şehit olduğu saldırıdan sadece 2 saat önce ise İyidere ilçesindeki hamsi festivalindeydi. Şehit Emniyet Müdürü'nden geriye neşe dolu görüntüleri kaldı.

Şehit Altuğ Verdi, evli ve 1 çocuk babasıydı.

Kaynak: TRT Haber