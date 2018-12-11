Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli bir araya gelecek

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Ömer Çelik, MKYK toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.

Sözcü Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin yarın saat 16.00'da bir araya geleceğini açıkladı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli yarın saat 16.00'da bir araya gelecek.https://t.co/4QjgmVtRTJ pic.twitter.com/LMJywqnp7M — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 11 Aralık 2018

İki lider arasındaki diyalog kanallarının açık olduğunu söyleyen Çelik, "Bir mutabakat arayışı söz konusu. Cumhur İttifakı’nın çıkması Bahçeli ile Erdoğan arasında verilecek. Söz konusu iller ile ilgili bir şey söyleyemem. Yarın da bir araya gelerek onlar üzerinde bir değerlendirme yapacaklar." dedi.

Kaynak: TRT Haber