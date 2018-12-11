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Emniyet Genel Müdürü Uzunkaya'dan şehit emniyet müdürü için taziye

Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, Rize'deki silahlı saldırıda şehit olan İl Emniyet Müdürü Altuğ Verdi için taziye mesajı yayımladı.

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Emniyet Genel Müdürü Uzunkayadan şehit emniyet müdürü için taziye

Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi, İl Emniyet Müdürlüğünde uğradığı silahlı saldırı sonucu şehit oldu.

Uzunkaya, Rize'deki olayın ardından yayımladığı taziye mesajında şunları kaydetti:

"Teşkilatımız mensuplarından Rize İl Emniyet Müdürü 1. Sınıf Emniyet Müdürü Altuğ Verdi, 11 Aralık 2018 günü makamında uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Aziz şehidimize Allah'tan rahmet, ailesine ve milletimize başsağlığı ve sabır dilerim."

Kaynak: AA

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