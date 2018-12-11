AB ile üçüncü toplantı şubatta

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Reform Eylem Grubu’nun 5. Toplantısında konuştu.

Türkiye’nin pozitif bir büyüme ile üçüncü çeyrekte çok önemli bir performans sergilediğini belirten Albayrak, ekim ayı itibarıyla 2 ayda çok daha güçlü bir şekilde, rekor düzeyde tüm zamanların rekoru olarak 2,77 milyarlık cari fazla ile ekonomi politikalarının sağlam şekilde ilerlediğini ortaya koyduğunu söyledi.

“Ekonomide dengelenme süreci daha iyi bir noktaya gidiyor”

Albayrak, ekonomide dengelenme sürecinin çok daha iyi bir noktaya gittiğini söyledi. Albayrak, Türkiye olarak yapıcı ve pozitif adımları kararlı bir şekilde atmaya devam edeceklerini ifade etti.

Albayrak, "Türkiye-AB Yüksek Düzeyli Ekonomik Diyalog Toplantısının üçüncüsünü şubatta gerçekleştirme noktasında mutabık kaldık." dedi.

Kaynak: TRT Haber / AA