AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Sarı Yelekliler yorumu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Ömer Çelik, MKYK toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.

Çelik'in konuşmasından satır başları şöyle:

Her ne olursa olsun vandalizmle demokrasi bir arada yaşamaz. Biz, vandalizme de karşıyız, göstericilere karşı aşırı güç kullanılmasına da karşıyız.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Toplumsal talep ile vandallığı birbirinden ayırmak lazım. Vandalizm ile demokrasi bir arada yaşamaz. Biz vandalizme de karşıyız, göstericilere karşı aşırı güç kullanılmasına da karşıyız.https://t.co/O0ahzncPv6pic.twitter.com/d05WC30Dow — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 11 Aralık 2018

"20 Temmuz'a 'darbe' diyenlerin 15 Temmuz darbe girişimiyle akrabalığı vardır"

Her kim ki 15 Temmuz'dakine darbe girişimi dedikten sonra 20 Temmuz'a 'darbe' diyorsa esasında 15 Temmuz'daki darbe girişimiyle ideolojik akrabalıktan kurtulamıyor demektir.

"CHP enerjisini vesayete akıtmaya devam ediyor"

Ne zaman bir vesayet ortaya çıksa ne zaman bir vesayet mekanizması söz konusu olsa bunun en büyük hamisi olarak CHP, enerjisini buraya seferber etmeye, akıtmaya devam ediyor.

TSK'daki başörtüsü serbestisinin iptali istemi

Türkiye, bunları geride bırakmıştır diye düşünüyoruz. Eğitim, öğretim hürriyeti garanti altındadır bu temel hak ve hürriyetlerden geriye gidişin hiç bir şekilde söz konusu olmaması gerekir.

Cemal Kaşıkçı cinayeti

Emri veren kimse ortaya çıkarılmalı.

[Cemal Kaşıkçı cinayeti] AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Emri veren kimse ortaya çıkarılmalı.https://t.co/O0ahzncPv6 pic.twitter.com/pwpd2UVNTV — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 11 Aralık 2018

"ABD'nin Suriye'nin kuzey doğusundaki eğitim faaliyetlerini iyi niyetli görmüyoruz"

ABD'nin Suriye'nin kuzey doğusunda 35-40 bin kişiyi eğitmesiyle ilgili haberler konusunda büyük bir hassasiyetimiz olduğunu duyurmak isterim. Bunların hiçbirini iyi niyetli yaklaşımlar olarak görmüyoruz.

[Dunford'un YPG sözleri] AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: İyi niyetli yaklaşım olarak görmüyoruz.https://t.co/O0ahzncPv6 pic.twitter.com/fbdHn6hXJd — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 11 Aralık 2018

"Türkiye karşısında kim olursa olsun tehdidi bertaraf için anında harekete geçecektir"

Türkiye Cumhuriyeti Devleti, karşısındaki güç ve kuvvet kim olursa olsun milli güvenliğine yönelik bir tehdit olduğu zaman bu tehdidi bertaraf edebilmek için anında harekete geçecektir.

MİT Başkanı Fidan'ın ABD'deki sunumu

Herhangi bir ABD senatosunun, herhangi bir organına ya da herhangi bir komisyonuna resmi bir sunum söz konusu değildir. MİT Başkanı da dahil olmak üzere bütün üst düzey görevliler sayın Cumhurbaşkanımızın bilgisi dahilinde hareket eder.

[MİT Başkanı Hakan Fidan'ın ABD ziyareti] AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: MİT Başkanı da dahil olmak üzere bütün üst düzey görevliler sayın Cumhurbaşkanımızın bilgisi dahilinde hareket eder.https://t.co/O0ahzncPv6 pic.twitter.com/DyGyuTCsd1 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 11 Aralık 2018

Kaynak: AA, TRT Haber