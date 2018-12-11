Mansur Yavaş'tan İyi Parti'ye olumsuz cevap

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, beraberindeki partililerle birlikte İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Sözcü gazetesi yazarı Emin Çölaşan'a destek ziyaretinde bulundu.

Burada Akşener'e, Mansur Yavaş'ın partisinden Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday olup olmayacağıyla ilgili soru soruldu.

Akşener soruya, "Sayın Mansur Yavaş ile bugün konuştum. Ortak aday anlamında İyi Parti adaylığını tercih etmedi. Ben de tercihine saygı duyduğumu ve başarılar dilediğimi söyledim." yanıtını verdi.

Akşener'e, İyi Parti Genel Sekreteri ve Sözcüsü Mustafa Cihan Paçacı, Basın Yayın ve Medyadan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Aytun Çıray eşlik etti.

Mansur Yavaş'ın adaylığı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumartesi akşamı sürpriz bir şekilde Meral Akşener ile bir araya gelmişti. İki genel başkanın görüşmesinde Ankara masadaydı.

O randevuda, Mansur Yavaş’ın ismi üzerinde uzlaşıldı. Anlaşmaya göre Yavaş, İyi Parti’nin adayı olacak, CHP de aday çıkarmayıp destek verecekti.

Kılıçdaroğlu dün akşam Mansur Yavaş ile görüştü. Mansur Yavaş liderlerin formülüne karşı çıktı. CHP’nin adayı olmak istediğini söyledi.

Böylece Başkent adayının kim olacağı çıkmaza girdi.

"Görüşmelerin doğası gereği inişler çıkışlar olur"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, İyi Parti ile görüşmelerin sürdüğünü belirtmiş, "Görüşmelerin doğası gereği inişler çıkışlar olur." demişti.

Mansur Yavaş formülünün rafa kalkması durumunda, CHP’deki adaylık yarışının, bundan sonra Genel Başkan Başdanışmanı ve eski Ankaragücü Başkanı Cengiz Topel Yıldırım ile Ankara Kulübü Derneği Başkanı Metin Özaslan arasında geçeceği belirtiliyor.

Kaynak: AA, TRT Haber