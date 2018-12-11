CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Mansur Yavaş ile görüştü

TBMM Genel Kurulu'nda dün 2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe görüşmelerine katılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, akşam saatlerinde parti genel merkezine geçti.

Kemal Kılıçdaroğlu genel merkezde, daha önce kendisinden randevu talep eden Mansur Yavaş ile bir görüşme yaptı.

Bu görüşmeden Yavaş'ın adaylığına dair bir karar alınmadığı ifade edilirken Kılıçdaroğlu, Yavaş'a teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.

Görüşmede, Kılıçdaroğlu'nun Yavaş'a İYİ Parti'den adaylığı konusunu sorduğu ancak Yavaş'ın ortak aday olmak istediği için buna sıcak bakmadığını belirttiği öğrenildi.

Parti kaynakları, CHP'deki adaylık yarışının bundan sonra Genel Başkan Başdanışmanı ve eski Ankaragücü Başkanı Cengiz Topel Yıldırım ile Ankara Kulübü Derneği Başkanı Metin Özaslan arasında geçeceğini kaydediyor.

Cengiz Topel Yıldırım, Kılıçdaroğlu'nun bilgisi dahilinde İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile geçen hafta 1,5 saat süren bir görüşme yapmıştı.

Kaynak: AA